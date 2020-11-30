SHOW TV'nin yeni dizisi Arıza'da heyecan durulmuyor. Fragmanlarıyla dikkatleri üzerine çeken Arıza 12. bölümün gündeminde Ali Rıza'nın Şehmuz'un mallarını yakması vardı. Arıza'nın dün akşam yayınlanan 12. bölümünde neler oldu? Arıza 12. bölüm tek parça izle

ARIZA 12. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

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ARIZA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali Rıza, Şehmuz’un mallarını neden yaktığını konsorsiyumda açıklar. Fuat bu açıklamaya her ne kadar ikna olmuş görünse de işin aslı öyle değildir, Rıfkı’ya talimat verir ve Ali Rıza’yı araştırmasını ister.

Halide yeni polikliniğine Nihan’ın adını vererek herkesi çok mutlu eder. Burak konsorsiyuma rakip olacak yeni bir ortaklığın temellerini atar, ilk kurban olarak da kendilerine Ali Rıza’yı seçer. Hasan, Haşmet’ ten sürpriz bir şekilde Ali Rıza’nın gizli görevini öğrenir. Ali Rıza ise Haşmet’in karşısına dikilir ve Halide’yle birbirlerini sevdiklerini söyler.