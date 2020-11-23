Arıza 11. bölüm izle tek parça

Kadrosunda Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan, Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin yer aldığı Arıza, nefes kesen 11. bölümüyle dün akşam seyirci karşısına çıktı. Arıza 11. bölüm dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Arıza 11. bölüm full izle

ARIZA 11. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA

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Arıza 11. bölüm 22 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00'de ekrana geldi. Arıza'nın 11. bölümünde Şehmuz’a gelen bir haber geceye gölge düşürdü. Burak konsorsiyumun dışında kalınca kendisine yeni bir iş ortağı buldu.

Halide ise yeni açacağı polikliniğin heyecanı içerisindeydi, Haşmet ise bu durumdan memnun değildi.

Ali Rıza yeni makamında ilk vazifesini üstlendi ama Burak’ın ve yeni ortağı Numan’ın kurbanı oldu, Şehmuz’la karşı karşıya geldi.