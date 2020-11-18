SHOW TV'nin yeni dizisi Arıza'nın son bölümüne Ali Rıza ve Halide'nin yakınlaşması damga vurmuştu. Arıza 10. bölümde neler oldu? İlgiyle izlenen dizi Arıza yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Arıza 11. bölüm fragmanı...

ARIZA 11. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Muzaffer, intikamı ile Halide'nin arasında bir tercih yapmak zorunda kalacağını söyleyerek Ali Rıza'yı uyarırken, Haşmet de vermesi zor bir kararla baş başa bırakıyor. Ali Rıza'nın tercihi ise büyük merak uyandırıyor.

ARIZA 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kardeşini kurtarmak için Cabir'in karşısına dikilen Ali Rıza, hiç beklemediği bir yerden gelen yardımla kardeşini kurtarmayı başardı. Mert, Cabir'in kurşunlarının hedefi olurken, Burak Ersoylu'nun yardıma gelmesi Ali Rıza'nın kardeşini kurtarmasında etkili oldu.

Baş düşmanının, hayatını kurtarmak için yardıma gelmesi ise Ali Rıza'nın aklında soru işaretlerinin oluşmasına sebep oldu. Mert, hastanede ameliyata alınırken Cabir'in bir diğer zarar verdiği kişi Muzaffer de kendine geldi. Aynı hastanede bulunan Muzaffer ile Ali Rıza bir araya gelirken Cabir'i yakalamak için tehlikeli planı yapmaya başladı.

Mert'in hastanede olduğunu öğrenen Cabir ise yarım kalan işi bitirmek için harekete geçti ancak hastanede hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Ali Rıza ve Muzaffer yaptığı plan ile Cabir'i yakaladı.

Ali Rıza'nın bir sonraki hedefi ise Burak Ersoylu'nun işini bitirmekti! Cabir'i yem olarak kullanarak konsorsiyuma tehlikeli bir oyun oynayan Ali Rıza büyük planını başlattı. Cabir'in korkusuyla konsorsiyumdaki ortaklar ailelerini saklarken Mithat ve Melek'in kızı Derya ile Murat Ersoylu'nun kaçırılması bir anda ortalığı karıştırdı.

Ali Rıza'nın hem Murat ve Derya'yı kurtarması hem de Cabir'i vurması konsorsiyumda büyük bir takdirle karşılandı ancak işler Burak Ersoylu için yolunda gitmedi. Abisi kaçırıldığı için üzüntü ve pişmanlık yaşayan Burak'ın tüm gerçekleri Şehmuz'a anlatması konsorsiyumda sonunu hazırladı. Tüm gerçeklerin ortaya çıkmasıyla Burak Ersoylu konsorsiyumdan atılırken, Ali Rıza zaferinin tadını çıkardı.

Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur’un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Katagan, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de!