Usta sanatçıya veda

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Kaldırıldığı hastanede 81 yaşında vefat eden Arif Şentürk için İstanbul Seyyid Nizami Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, usta sanatçının oğulları Ercan Şentürk ve Uğur Şentürk, kızı İnci Şentürk, sanatçı Rumeli Ekrem ve birçok vatandaş katıldı. Şentürk'ün cenazesi ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Yedikule Mezarlığı'na defnedildi.

"ÇINARIMIZ GİTTİ!"

Arif Şentürk'ün oğlu Ercan Şentürk yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, "Çınarımız gitti! Bittim yani. Yoğun bakımdaydı. Tedbir amaçlı biraz daha kendini toparlasın diye muhabbet ettik, sohbet ettik. 'İyiyim' dedi. 'Ben oğluma kız isteyeceğim, sakın ha' dedim. Bana 'Tamam' dedi. Yani ne diyebilirim ki..." ifadelerini kullandı.

"VÜCUDUMUN YARISINI KAYBETMİŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Cenazeye katılan Türk Halk Müziği sanatçısı Soner Özbilen ise, Şentürk ile beraber çalıştıklarını, aynı zamanda da yakın dostu olduğunu söyledi. Özbilen, "Duygularım o kadar karmaşık ki insan kardeşten öte birisini, canından birisini kaybedince ne hissederse aynı duyguları hissediyorum. Arif benim sadece sanatçı arkadaşım değil, can dostumdu, sırdaşımdı. Biz Rumeli müziğini televizyonda siyah-beyaz olduğundan itibaren Rumeli türkülerini birlikte temsil ettik. Çok erken oldu... Sağlığı son zamanlarda çok iyiydi. Son birkaç gün içinde birdenbire bozuldu. Onu türkülerde yaşayacağız. Her zaman aramızda olacak. Ben onu kaybetmekle vücudumun yarısını kaybetmiş gibi oldum. Hatta kolumun biri gitmiş gibi hissediyorum. Allah kendisine cenneti nasip etsin." şeklinde konuştu.

Sanatçı Rumeli Ekrem ise üzgün olduğunu belirterek, "Acımız büyük. Değerli ağabeyimizi kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Rumeli camiamızın başı sağ olsun. Değerli bir şahsiyeti kaybettik. Rumeli kültürüne 1958 yılında Makedonya'dan Türkiye'ye göçtükten sonra örf ve adetlerini hep Türkiye'ye taşımış. Biz de ondan çok şeyler öğrendik. Türkülerimizde hocalığını gösterdi bizlere. Gidişinin üzüntüsü içindeyiz. Rabbim mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

ARİF ŞENTÜRK HAKKINDA

1941 yılında Makedonya’nın Kumanova kasabasında dünyaya gelen Arif Şentürk, ilk ve ortaöğretimini burada bulunan bir Türk okulunda tamamladıktan sonra, 1956 yılında ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç etti.

Önce Kırklareli’ye yerleşen aile, daha sonra İstanbul’un Zeytinburnu semtine taşındı. Bakırköy ve Yeşilköy Halkevi Müzik Okulu’nda müzik eğitimi alan Şentürk, 1975 yılında TRT Amatör Sesler Sınavı’nda başarılı oldu ve Nida Tüfekçi tarafından desteklendi.

Müzik hayatı boyunca toplam 12 albüm dolduran Arif Şentürk, Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Bosna Hersek, Yunanistan gibi bölgelerden derlediği özellikle "Deryalar", "Ramize", "Safiye" gibi Rumeli türküleriyle beğeni kazandı.