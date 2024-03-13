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        Haberler Magazin Arif Keskiner için son yolculuk töreninin detayları - Magazin haberleri

        Arif Keskiner için son yolculuk töreninin detayları

        Arif Keskiner'in son yolculuğu için düzenlenecek törenin detayları belli oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 10:57 Güncelleme: 13.03.2024 - 10:57
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        Son yolculuk programı belli oldu
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        'Kapıcılar Kralı' ve 'Selvi Boylum Al Yazmalım', 'Köşeyi Dönen Adam' gibi Türk Sineması'na damga vuran pek çok filmin yapımcılığını üstlenen, "Yeşilçam'ın Ağabeyi" olarak tanınan Arif Keskiner, dün 86 yaşında hayatını kaybetti.

        Vefat etmesi, sinema sektöründe derin üzüntüye neden olan Arif Keskiner'in son yolculuğu için düzenlenecek tören belli oldu.

        14 Mart Perşembe saat 11.00'de Cemal Reşit Rey Kültür Merkezi'nde düzenlenecek tören sonrası Arif Keskiner'in cenazesi Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle vaktinde kılınacak cenaze namazından sonra Kilyos Demirciköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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