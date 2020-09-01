ARIANA GRANDE

ABD'li şarkıcı Ariana Grande, Instagram'da 200 milyon takipçiye ulaşan ilk kadın olarak rekora imza attı.

27 yaşındaki Grande, rekorla ilgili henüz bir açıklamada bulunmasa da meslektaşı Lady Gaga, şarkıcıyı tebrik eden ilk isim oldu.