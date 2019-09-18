Çok eski tarihlere dayalı olması, sağlık için kullanılması ve ayrıca gıda olarak tüketilmesi polenlerin önemini bir kez daha vurgulamaktadır. Polen; çiçeklerin erkek üreme organıdır. Çiçeklerin üzerinde bulunan polenler; arıların ayaklarına yapışır ve arılar sıvı salgılayarak bu polenleri ayaklarına yapışmasını sağlayarak birbirlerine tutunmaları suretiyle kovana taşımaya başlarlar. Arı ayağında bulunan polen ile başka bir çiçeğin dişi organına temas ettiğinde çiçeklerde döllenme meydana gelmektedir.

Arıların sabah bir tür çiçeğe konması akşama kadar aynı tür çiçeğe konduğunu araştırmalar kanıtlamıştır. Bilim adamları; arıların çiçek döllenmesine en büyük katkıyı sağladıklarını ve arıların olmaması halinde dünyada çiçek türlerinin yok olacağını söylemektedirler. Arıların ayaklarına yapışmış olan polenler kovana girerken kovanlara yerleştirilen polen kapanlarına takılarak alta yerleştirilen tepsiye dökülmektedirler. Arıcılıkla uğraşan kişiler bir gün polenleri alırlar diğer zaman arılara bırakırlar.

Polenler insan vücuduna fayda sağlayan 27 çeşit madensel tuz, 22 çeşit aminoasit, pigment, enzim, ferment, doğal hormon ve karbonhidrat içerirler. Sodyum, magnezyum, demir, silisyum, çinko, bakır, alüminyum, nikel, titanyum gibi mineraller bulunmaktadır Ayrıca; A, C, D, E, H, P ve b kompleks vitaminleri de bulunmaktadır.

Bağırsaklarda ortaya çıkan iltihaplanmalara iyi gelir.

H vitamini etkisiyle; gelişmenin kolay ve hızlı olmasını sağlar; göz kapağı ve deride oluşan iltihaplanmayı önler.

İştah açıcı özelliğe sahiptir.

Kalp kasının çalışmasına güç verir.

İçerdiği rutin sayesinde kanamayı önler.

İshali önlemede yardımcı olur.

Bağırsak iltihapların iyileşmesinde fayda sağlar.

İshalin iyileşmesini sağlar.

Sinirsel tepkilerin oluşmasını önler, sinirleri gevşetir.

Kabızlığın oluşmasını önler ve kabızlığı giderir.

Kuvvet verir, bağışıklık sistemini güçlendirir.

Görme sorunlarına iyi gelir ve görmeyi güçlendirir.

Zihinsel olarak zekaya fayda sağlar.

Kandaki alyuvar sayısının artmasını sağlar.

Kandaki hemoglobin oranın artmasına katkı sağlar.

Prostat kanserinin iyileşmesine fayda sağlar.

Hemoroidin iyileşmesinde etkili olur.

Soğuk algınlığının iyileşmesini sağlar.

Kanser hastalıklarında iyileştirici özellik taşır.

Alerjik reaksiyonların giderilmesinde faydalı olur.

Yüksek tansiyonun dengelenmesini sağlar.

Sporcular için iyi bir doping etkisi yaratır.



Arı Poleninin Zararları Nelerdir?

Arı polenine arıya karşı alerjisi olanların da alerjileri nüksedebilir. Ciddi olarak yüksek oranda zararlı etkisi ortaya çıkabilir. O nedenle dikkat etmek gereklidir. Sersemlik, şişme, halsizlik, nefes darlığı, kaşıntı, pul pul dökülmeler oluşması halinde acilen hekime gitmek gereklidir.

Karaciğer ve böbrek hastalığı olanlar için arı poleni faydalı bir takviye değildir. Ciddi olarak sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabilir.

Hamilelik döneminde bazı etkiler oluşturabileceği söylenmesi nedeniyle hekim tavsiyesi olmadan polen tüketilmemelidir.



Polen tüketimi günlük yarım tatlı kaşığı olarak sebze ya da meyvelerle beraber tüketilmesi gerekir. Dozunu kaçırmak ve bilinçsizce tüketmek zarar verebileceği için bu konuda mutlaka yeterli bilgi edinerek tüketilmesi sağlanmalıdır.