Toprağı oyarak yuva yaptılar! Adıyaman'da ilginç manzara

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kızılin köyü sınırları içerisinde bulunan tepedeki yuva alanı büyük ilgi çekti.
İHA'nın haberine göre göçmen arı kuşları, Göksu Çayı üzerine kurulan Kızılin Köprüsü yakınlarındaki tepeye binlerce yuva yaptı.
Kumlu toprak yapısına sahip tepe, kuşlar tarafından oyularak içerisine yumurta bırakıldı. Kuluçkaya yatan kuşların yumurtalarından yavrular çıktı.
Arı, yusufçuk ve kelebek gibi çeşitli böceklerle beslenen arı kuşları, kuluçka dönemi bittikten sonra sıcak ülkelere göç edecek.
ADIYAMAN DOĞA TURİZMİYLE DE ÖNE ÇIKMAK İSTİYOR
Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Günaydın, kuşların yuva yaptığı tepede incelemede bulunarak, turistleri burayı görmeye davet etti.
Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Günaydın, Adıyaman’ın büyük medeniyetlere ev sahipliği yaptığını ve bu medeniyetlerin de çok büyük eserler bıraktığını belirterek, kentin tanıtılması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerin söyledi.
Sadece tarih ve kültür turizmiyle değil doğa turizmiyle de Adıyaman’ı ön plana çıkarmak istediklerini dile getiren Ahmet Günaydın, "Kuşların kum taşında yuva yaptıklarını gördük. Biz burayı turizme kazandırmak istiyoruz. Çünkü burası kuşlar için muhteşem bir yaşam alanı. Hem beslenme hem de yumurtlamada onlar için uygun bir ortam. Özellikle canlıları, doğayı, kuş türlerini seven vatandaşlarımızın burayı görmelerini istiyoruz" dedi.
Bölgede yaşayan Cevdet Özer isimli vatandaş ise bu kuşların her yıl buraya gelip yuva yaptığını ve yumurtlama sonrasında göçe devam ettiklerini söyledi.
Gençlik ve Spor il Müdürü Fikret Keleş ise çok ilginç bir yapının ortaya çıktığını belirterek, kuşların yılan ve diğer zararlılardan korunmak için bu şekilde yuva yaptıklarına işaret etti.
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