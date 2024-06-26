Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Ares isminin anlamı nedir? Ares ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Ares isminin analizi

        Ares isminin anlamı nedir? Ares ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Ares isminin analizi

        İsim araştırmasında olanların karşısına çıkan Ares adı, bilhassa bebek hazırlığı yapan çiftlerin ilgisini çeker. Çok duyulmayan bu ismin anlamı, analizi, kökeni ve Kur'an'da geçip geçmediği merak konusudur. Peki Ares ne demek? Detaylar için yazının devamını okuyun…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 17:36 Güncelleme: 26.06.2024 - 17:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ares isminin anlamı nedir?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bebek heyecanı yaşayan anne babaların ince eleyip sık dokuduğu isim bulma süreci, ne kadar zorlu olsa da keyifli bir yanı da vardır. Bu noktada anne babaların karşısına birçok isim seçeneği çıkar. Ares de bunlardan biridir. Peki Ares isminin analizi nedir? Kökeni neresidir ve analizi nasıldır? İşte ayrıntılar…

        ARES İSMİNİN ANLAMI

        Ares isminin anlamı üzerine araştırma yapan ebeveynler arasındaysanız bu paragrafa göz atabilirsiniz. Söz konusu isim, bir Yunan Savaş Tanrısı ismidir. Yunan dilinde farklı birçok anlama gelen Ares, aynı zamanda şunları da içerir;

        • Erkek
        • Yıkım, felaket

        Özellikle mitolojiye ilgi duyanların ilgisini çeken Ares adı, ülkemizde çok fazla duyulmasa da yoğun olarak tercih edilmeye başlamıştır. Ares, bilhassa erkek çocuklar için tercih edilen bir isimdir.

        Ares adına sahip bebeklerin, ileriki hayatlarında oldukça girişken olması mümkündür. Mücadeleci yapılarının yanı sıra hayal kurmak ve kurguladıklarının peşinden giderken çabadan çekinmemek, onlar ile özdeşleşmiştir.

        Bebeğinize Ares adını vererek ileriki hayatında sıkıntıların üstesinden hızlıca gelmesini ve güçlü olmasını sağlayabilirsiniz. Bu kişiler, dışarıdan bakıldıklarında sert mizaçlı ve soğuk insanlar gibi durabilirler. Ancak samimi olduklarında oldukça canayakın ve dinamik insanlardır.

        ARES KUR’AN’DA GEÇİYOR MU?

        Ares adının Yunanca’dan gelmesi, bu ismin caiz olup olmadığı sorusunu ortaya çıkarır. Bu noktada “Ares Kur’an’da geçiyor mu?” sorusunun yanıtı “Hayır” şeklindedir. Ancak Ares isminin çocuklara verilmesinde İslam dini bakımından bir sakınca görülmemiştir. Oğlunuza caiz olan ancak değişik ve fazla duyulmayan bir isim koymak istiyorsanız Ares, bu noktada tercihinize uygun olabilir.

        ARES İSMİNİN ANALİZİ NEDİR?

        Peki Ares isminin analizi nedir? Arel, Aref, Efe, Selim ve Ali gibi isimler ile iyi bir uyum yakalayan ismin analizine aşağıdan ulaşabilirsiniz;

        • A: İsminde bu harf olan kişilerin çok enerjik ve atılgan kişiler olduğu bilinir.
        • R: Zaman zaman tereddüt edebilirler.
        • E: Bu harf, bir ismin orta kısmında yer alıyorsa doğacak bebeğin sıkıntılardan mücadele etme gücünün iyi olacağı söylenebilir.
        • S: Bu harf, bir ismin sonunda olduğunda söz konusu kişi son derece hayalperesttir.

        Ares isminin numerolojik analizi ise aşağıda verilmiştir;

        • A: Bir
        • R: Yirmi bir
        • E: Altı
        • S: Yirmi iki
        • Toplam: 50

        ARES İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

        Ares ismine sahip olan insanlar, duygularını çok yoğun şekilde yaşar ve en ufak şeyi bile sindirme zamanları vardır. Aniden öfkelenme ihtimalleri yüksektir, ancak buna karşılık kin tutmazlar. Bu da onların zorluklar karşısında fevri olmadan sakince çözüm bulma yönlerini ortaya çıkarır. Ayrıca Ares adına sahip insanlar, kolay kolay duygularını gizleyemez. Bu, onların sanatsal yeteneklerinin de gelişmesine katkıda bulunmuştur. Kontrol etmediklerinde başka insanların etkisinde kalma ihtimalleri yüksektir.

        Olumlu Yönler: Enerjik, güçlü, dinamik, dışa dönük, kendinden emin, ön planda olmayı seven, eğlenceli, iş bitirici, hırslı, dürüst, cömert, engel tanımaz, iddialı, sadık, sosyal, yaratıcı, açık, sıcak kanlı.

        Olumsuz Yönler: Etkiye açık, tutucu, sahiplenen, zaman zaman aşırı hassas ve alıngan.

        Fiziksel Özellikler: Uzun ve dolgun yüz yapısı, düzgün görünümlü, uzun boy, simetrik yüz hatları, açık veya kestane rengi saçlar, ince boyut ve oluklu çene.

        Asrın isminin anlamı nedir?
        Asrın isminin anlamı nedir?
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rize'de sağanak sonrası sel!
        Rize'de sağanak sonrası sel!
        Fenerbahçe'den Samardzic atağı!
        Fenerbahçe'den Samardzic atağı!
        İstanbul'da 'kaçak forma' operasyonu: 250 milyon değerinde 180 bin 324 adet ele geçirildi
        İstanbul'da 'kaçak forma' operasyonu: 250 milyon değerinde 180 bin 324 adet ele geçirildi
        75 günlük çalışma başladı, yoğunluk oluştu
        75 günlük çalışma başladı, yoğunluk oluştu
        Yemek yerken üzerlerine tavan çöktü!
        Yemek yerken üzerlerine tavan çöktü!
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        İstanbul'da kadın cesedi bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıktı!
        İstanbul'da kadın cesedi bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıktı!
        Can Kıraç hayatını kaybetti
        Can Kıraç hayatını kaybetti
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasası yarın yürürlükte
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasası yarın yürürlükte
        Aralarında 3 km var
        Aralarında 3 km var
        Yapay zekanın çözemediği 'temiz enerji' problemi
        Yapay zekanın çözemediği 'temiz enerji' problemi
        Assange ailesiyle yeniden bir arada
        Assange ailesiyle yeniden bir arada
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Kolajen içeren doğal 9 gıda!
        Kolajen içeren doğal 9 gıda!
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Konser biletleri neden pahalı?
        Konser biletleri neden pahalı?
        Kadınların cep isyanı!
        Kadınların cep isyanı!
        Habertürk Anasayfa