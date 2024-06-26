Ares isminin anlamı nedir? Ares ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Ares isminin analizi

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Bebek heyecanı yaşayan anne babaların ince eleyip sık dokuduğu isim bulma süreci, ne kadar zorlu olsa da keyifli bir yanı da vardır. Bu noktada anne babaların karşısına birçok isim seçeneği çıkar. Ares de bunlardan biridir. Peki Ares isminin analizi nedir? Kökeni neresidir ve analizi nasıldır? İşte ayrıntılar…

ARES İSMİNİN ANLAMI

Ares isminin anlamı üzerine araştırma yapan ebeveynler arasındaysanız bu paragrafa göz atabilirsiniz. Söz konusu isim, bir Yunan Savaş Tanrısı ismidir. Yunan dilinde farklı birçok anlama gelen Ares, aynı zamanda şunları da içerir;

Erkek

Yıkım, felaket Özellikle mitolojiye ilgi duyanların ilgisini çeken Ares adı, ülkemizde çok fazla duyulmasa da yoğun olarak tercih edilmeye başlamıştır. Ares, bilhassa erkek çocuklar için tercih edilen bir isimdir. Ares adına sahip bebeklerin, ileriki hayatlarında oldukça girişken olması mümkündür. Mücadeleci yapılarının yanı sıra hayal kurmak ve kurguladıklarının peşinden giderken çabadan çekinmemek, onlar ile özdeşleşmiştir. Bebeğinize Ares adını vererek ileriki hayatında sıkıntıların üstesinden hızlıca gelmesini ve güçlü olmasını sağlayabilirsiniz. Bu kişiler, dışarıdan bakıldıklarında sert mizaçlı ve soğuk insanlar gibi durabilirler. Ancak samimi olduklarında oldukça canayakın ve dinamik insanlardır.

ARES KUR’AN’DA GEÇİYOR MU? Ares adının Yunanca’dan gelmesi, bu ismin caiz olup olmadığı sorusunu ortaya çıkarır. Bu noktada “Ares Kur’an’da geçiyor mu?” sorusunun yanıtı “Hayır” şeklindedir. Ancak Ares isminin çocuklara verilmesinde İslam dini bakımından bir sakınca görülmemiştir. Oğlunuza caiz olan ancak değişik ve fazla duyulmayan bir isim koymak istiyorsanız Ares, bu noktada tercihinize uygun olabilir. ARES İSMİNİN ANALİZİ NEDİR?

Peki Ares isminin analizi nedir? Arel, Aref, Efe, Selim ve Ali gibi isimler ile iyi bir uyum yakalayan ismin analizine aşağıdan ulaşabilirsiniz; A: İsminde bu harf olan kişilerin çok enerjik ve atılgan kişiler olduğu bilinir.

R: Zaman zaman tereddüt edebilirler.

E: Bu harf, bir ismin orta kısmında yer alıyorsa doğacak bebeğin sıkıntılardan mücadele etme gücünün iyi olacağı söylenebilir.

S: Bu harf, bir ismin sonunda olduğunda söz konusu kişi son derece hayalperesttir. Ares isminin numerolojik analizi ise aşağıda verilmiştir; A: Bir

R: Yirmi bir

E: Altı

S: Yirmi iki

Toplam: 50 ARES İSMİNİN ÖZELLİKLERİ Ares ismine sahip olan insanlar, duygularını çok yoğun şekilde yaşar ve en ufak şeyi bile sindirme zamanları vardır. Aniden öfkelenme ihtimalleri yüksektir, ancak buna karşılık kin tutmazlar. Bu da onların zorluklar karşısında fevri olmadan sakince çözüm bulma yönlerini ortaya çıkarır. Ayrıca Ares adına sahip insanlar, kolay kolay duygularını gizleyemez. Bu, onların sanatsal yeteneklerinin de gelişmesine katkıda bulunmuştur. Kontrol etmediklerinde başka insanların etkisinde kalma ihtimalleri yüksektir.

Olumlu Yönler: Enerjik, güçlü, dinamik, dışa dönük, kendinden emin, ön planda olmayı seven, eğlenceli, iş bitirici, hırslı, dürüst, cömert, engel tanımaz, iddialı, sadık, sosyal, yaratıcı, açık, sıcak kanlı. Olumsuz Yönler: Etkiye açık, tutucu, sahiplenen, zaman zaman aşırı hassas ve alıngan. Fiziksel Özellikler: Uzun ve dolgun yüz yapısı, düzgün görünümlü, uzun boy, simetrik yüz hatları, açık veya kestane rengi saçlar, ince boyut ve oluklu çene.

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