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        Haberler Bilgi Gündem Arefe günü ve bayramda eczaneler açık mı? Ramazan Bayramı'nda eczaneler çalışıyor mu, tatil mi?

        Arefe günü ve bayramda eczaneler açık mı?

        Bilindiği gibi, Ramazan Bayramı tatili bu sene idari izinle kapsamında 9 güne uzatıldı. Uzun bayram tatili süresince sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanılacağı merak konusu oldu. Bu kapsamda, eczanelerin çalışma saatleri sorgulanıyor. Peki, bayram süresince eczaneler açık olacak mı? Ramazan Bayramı'nda eczaneler çalışıyor mu? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2025 - 18:29 Güncelleme: 28.03.2025 - 18:29
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        • 1

          Ramazan Bayramı'na az süre kala, eczanelerin çalışma düzeni gündemdeki yerini aldı. "Tatil süresince eczaneler hizmet verecek mi?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bayram öncesinde sağlık hizmetlerine dair merak edilenleri sizin için derledik. İşte arefe günü ve bayramda eczanelerin çalışma durumu ve saatleri hakkında merak edilenler...

        • 2

          AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

          Bayram arifesi, resmi tatiller kanununa göre yarım gün tatil sayılıyor. Bu yüzden eczaneler de o gün yarım gün çalışacak. Öğleden sonra nöbetçi eczane sistemine göre çalışılacak.

          29 Mart Cumartesi (Arife) günü eczaneler, 09.00-13.00 saatleri arası açık olacak, 13.00 sonrası ise sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

        • 3

          RAMAZAN BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI?

          Ramazan Bayramı süresince eczaneler kapalı olacak. Bayram tatili boyunca nöbetçi eczaneler açık olacak.

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