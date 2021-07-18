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Arefe günü PTT, Noter açık mı? Bugün (19 Temmuz) PTT, Noter çalışıyor mu, kaça kadar açık?

Kurban bayramı öncesinde en çok merak edilen şeylerden biri de PTT, Noter gibi kurumların arefe günü çalışıp çalışmadığı oldu. Bayram tatili öncesinde kamu kurum ve kuruluşlarında işlerini halletmek isteyen vatandaşlar resmi tatil kapsamında kapalı olacak PTT ve Noterlerin arafe günü mesai saatlerini araştırıyor. Peki arefe günü PTT, Noter açık mı?

18.07.2021 - 22:22 | Güncelleme: ABONE OL
Arefe günü PTT, Noter açık mı? Bugün (19 Temmuz) PTT, Noter çalışıyor mu, kaça kadar açık?

PTT ve Noter çalışma saatleri araştırılıyor. Kurban Bayramı kapsamında 20, 21, 22, 23 Temmuz resmi tatil olarak kabul edilecek ve kamu kurum kuruluşlarında mesai yapılmayacak. Peki, Arefe günü PTT, Noter açık mı?

AREFE GÜNÜ PTT, NOTER AÇIK MI?

Milli bayramlar ve dini bayramların resmi tatil olarak kabul edilmesi sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında hizmete ara verildiği biliniyor. Bayram arefelerinde yarım gün mesai yapılıyor, yarım gün resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu durumda Kurban Bayramı arfe gününde PTT ve Noter gibi kamu kurumları yarım gün çalışacak.

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