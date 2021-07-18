PTT ve Noter çalışma saatleri araştırılıyor. Kurban Bayramı kapsamında 20, 21, 22, 23 Temmuz resmi tatil olarak kabul edilecek ve kamu kurum kuruluşlarında mesai yapılmayacak. Peki, Arefe günü PTT, Noter açık mı?

AREFE GÜNÜ PTT, NOTER AÇIK MI?

Milli bayramlar ve dini bayramların resmi tatil olarak kabul edilmesi sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında hizmete ara verildiği biliniyor. Bayram arefelerinde yarım gün mesai yapılıyor, yarım gün resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu durumda Kurban Bayramı arfe gününde PTT ve Noter gibi kamu kurumları yarım gün çalışacak.