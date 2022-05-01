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Arefe günü mesajları ve kutlama sözleri! 2022 En güzel, uzun, kısa, yazılı, ayetli, hadisli, dualı ve resimli Arefe günü mesajları ile sevdklerinizi Arefe Gününüz Kutlu Olsun mesajı gönderin

Arefe günü mesajları ve sözleri! 2022 En güzel, uzun, kısa, yazılı, ayetli, hadisli, dualı ve resimli Arefe günü mesajları

Arefe günü mesajları, 1 Mayıs Pazar gününün gelişiyle gündeme geldi. Bugün 11 ayın Sultanı Ramazan ayının son günü, yani Arefe günü. Yarın 2 Mayıs Pazartesi günü itibariyle Mübarek Ramazan Bayramı tüm İslam alemince idrak edilecek. Arefe gününün gelişiyle birlikte sevdiklerine Arefe Gününüz Kutlu Olsun demek isteyen binlerce Müslüman arefe günü mesajlarını araştırıyor. İşte 2022 en güzel, uzun, kısa, ayetli, hadisli, dualı ve resimli Arefe günü mesajları

01.05.2022 - 09:53 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Bayramın müjdesicisi olan Arefe günü mesajları ve kutlama sözleri en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimine göre arefe günü 1 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'na çok az bir zaman dilimi kala 2022 Arefe günü mesajları ve sözleri araştırmaları hız kazandı. Binlerce Müslüman sevdiklerine WhatsApp'tan ve SMS ile en güzel, uzun, kısa, ayetli, hadisli, dualı ve resimli Arefe günü mesajları ile Arefe Gününüz Kutlu Olsun mesajı göndermek istiyor.

  • AREFE GÜNÜ MESAJLARI

    Her gününüzün bayramı müjdeleyen arefe günü gibi olması duasıyla. Bugün Arefe! Mükâfatından mahrum kalmayalım. Hayırlısı ile bayrama kavuşmak dileğiyle…

    Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize.

  • Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz günler olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

    Allah hiçbir günde Arefe günündeki kadar çok kişiyi cehennemden azat etmez. Arefe günü kutlu olsun.

  • Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu günde yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.

    En güzel bayramlara hep birlikte sağlıkla ve huzurla erişebilmek dileğiyle Arefe gününüz kutlu olsun.

  • AREFE GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI

    Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Ramazan Bayramı diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

    Yüzünüzün ay gibi parlak ve bayram edeceğiniz günlerin hiç bitmemesi duasıyla, Arefe gününüz kutlu olsun.

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