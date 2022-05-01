Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz günler olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

Allah hiçbir günde Arefe günündeki kadar çok kişiyi cehennemden azat etmez. Arefe günü kutlu olsun.