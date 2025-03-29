Arefe Günü ve bayramda marketler açık mı, kapalı mı? Arefe Günü ve bayramda BİM, A101, ŞOK, Migros market çalışma saatleri
Arefe Günü ve bayramda marketlerin çalışma durumu araştırılmaya başlandı. Bu yıl Ramazan Bayramı arefe günü, 29 Mart Cumartesi günü idrak edilecek. Ramazan Bayramı ise 30 Mart Pazar günü başlayacak. Bu noktada arefe günü ve bayram süresince marketlerin açık olup olmayacağı merak konusu oldu. Bayram alışverişi için markete gidecek olanlar "Arefe Günü ve bayramda BİM, A101, ŞOK, Migros marketler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, saat kaça kadar açık?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 29-30-31 Mart-1 Nisan 2025 Arefe Günü ve bayramda BİM, A101, ŞOK, Migros market çalışma saatleri…
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Arefe günü ve Ramazan Bayramı’nda marketlerin çalışma durumu merak uyandırdı. Bu yıl 29 Mart Arefe günü olurken, Ramazan Bayramı 30-31 Mart-1 Nisan tarihlerinde idrak edilecek. Bayram alışverişi için markete gidecek olan kişiler ise bu noktada "Arefe Günü ve bayramda marketler açık mı, kapalı mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Daha önceki yıllarda bayramın ilk günü BİM, A101, ŞOK marketler kapalıydı. Peki, 29-30-31 Mart-1 Nisan 2025 Arefe günü ve bayramda BİM, A101, ŞOK, Migros marketler çalışıyor mu, saat kaça kadar açık? İşte, Arefe günü ve bayramda BİM, A101, ŞOK, Migros marketlerin çalışma saatleri hakkında bilgiler…
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AREFE GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?
Arefe günü bu yıl 29 Mart Cumartesi gününe denk geliyor. BİM, A101, ŞOK, Migros gibi zincir marketlerin arefe günü kapalı olacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.
Daha önceki dini bayramlar göz önünde bulundurulduğunda arefe günü BİM, A101, ŞOK ve Migros müşterilerine hizmet vermeye devam etmişti.
Buna göre, BİM, A101, ŞOK, Migros gibi zincir marketler ile Tarım Kooperatif Marketleri 29 Mart Cumartesi arefe günü her zaman olduğu gibi saat 09.00’da açılacak ve saat 21.00’de kapanacak. Bazı il ve ilçelerde marketlerin çalışma saatleri değişiklik gösterebilir.
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2025 RAMAZAN BAYRAMI'NDA MARKETLER AÇIK MI KAPALI MI?
Geçtiğimiz bayramın 1. günü BİM, A101, ŞOK kapalıydı. Bayramın 2. ve 3. günü ise zincir marketler açık olup müşterilerine hizmet vermeye devam etmişti.
Bu durum göz önünde bulundurulduğunda BİM, A101 ve ŞOK’un bayramın 1. günü yani 30 Mart Pazar günü kapalı olması bekleniyor.
31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günleri ise zincir marketlerin tamamının açık olması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.
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BAYRAMDA MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ 2025
Bayramda BİM, A101, ŞOK, Migros marketlerin çalışma saatlerine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
BİM, A101, ŞOK ve Migros tarafından çalışma durumlarına ilişkin açıklama gelmesi halinde haberimize eklenecektir.
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A101 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
A101 hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. A101'de öğle molası bulunmamaktadır. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00'da kapanmaktadır.
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BİM MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Sadece Cuma günleri cuma namazı vakitlerinde BİM kapalı olmaktadır.
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ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
ŞOK market haftanın 7 günü müşterilerine hizmet vermektedir. ŞOK sabah saat 09:00'da açılırken akşam saat 21.00'de kapanmaktadır.
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