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Ardahan Milletvekili Adayları 2023: AK Parti, CHP, İYİ Parti, Memleket, MHP, Yeşil Sol Parti, TİP Ardahan Milletvekili Adayları Kimler?

Partilerin Ardahan milletvekili adayları kimler?

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü 13. Cumhurbaşkanını ve 28. Dönem Milletvekillerini seçmek için sandığa gidiyor. Seçime sayılı gün kala "Ardahan milletvekili adayları kimler?" sorusu gündemdeki yerini almış durumda. İşte 2023 Genel Seçimleri Ardahan milletvekili adayları isimleri...

Giriş: 13.05.2023 - 01:02 | Güncelleme: ABONE OL
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Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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