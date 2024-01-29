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Şehir; kuzeyinde Acaristan Özerk Cumhuriyeti, Kuzeydoğusunda Gürcistan ve kısmen de Ermenistan, güneydoğu ve güneyinde Kars, güneybatısında Erzurum ve batıda da Artvin illeri ile çevrilidir. Dört tarafı dağlarla çevrili olan Ardahan, zengin bir coğrafi yapıya sahiptir. Ardahan ilçeleri nelerdir? Ardahan’ın ilçeleri tam listesi nedir? Ardahan merkez ilçeleri hangi ilçelerden oluşur? Ardahan ilçeler haritası hangi ilçeleri kapsar? İşte, merak edilen detaylar.

Ardahan İlçeleri

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Doğu Anadolu Bölgesi’nin Karadeniz Bölgesi’ne komşu olduğu kuzeydoğu kesiminde yer alan Ardahan, yüksek ve engebelidir. 3.000 metreyi aşan dağlara sahip olan şehir, yüksek rakımın etkisiyle kış mevsimini uzun ve sert geçirir. Şehrin ortasından geçen Kula Nehri ve Çıldır ilçesindeki Çıldır Gölü kış aylarında donmaktadır. Kaz etiyle meşhur olan ilimiz yaklaşık 3000 yıllık bir geçmişe sahiptir. Tarihi oldukça eskilere dayanan Ardahan’ın kalesinde yapılan kazılarda farklı medeniyetlere ait kalıntılar elde edilmiştir. Bu kalıntılar, yerleşimin ilk Tunç çağından itibaren görülmeye başlandığını ve çeşitli medeniyetlerin yörede hüküm sürdüğünü göstermektedir. Ardahan ilimize bağlı toplam 6 ilçe bulunmaktadır. İşte, Ardahan ilimizin ilçeleri:

Ardahan (il merkezi)

Çıldır

Damal

Göle

Hanak

Ardahan'ın İlçeleri

MS 628 yılında Hazar Türklerinin bir kolu olan Arda Türklerinin eline geçerek Ardahan adını alan şehrin ekonomisi, çoğunlukla tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Sanayi ve turizm sektörü ise büyük bir gelişme göstermemiştir. Zengin bitki örtüsü hayvancılığa katkı sağlamaktadır. En çok koyun ve sığır yetiştirilmektedir. Toprakları oldukça bereketli olmasına karşılık kimi zaman iklim koşulları tarım üretimini zorlaştırmaktadır. Ardahan yöresinde karasal iklim hâkimdir. Akarsu boylarında buğday, arpa ve çavdar yetiştirilir. Hayvancılığa bağlı olarak süt toplama merkezleri ve mandıralar bulunmaktadır.

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Ardahan ili doğal ve tarihi güzellikleriyle adından söz ettiren bir ilimizdir. 10 bin yıllık tarihiyle önemli eserlere ev sahipliği yapan Akçakale Adası, Urartu dönemine ait olduğu düşünülen Şeytan Kalesi, Osmanlı Dönemi’nden günümüze ulaşan Ardahan Kalesi, şehrin gezilebilecek önemli yapılarıdır.

Büyüleyici doğasıyla göz kamaştıran Ardahan’ın doğal güzellikleri de görülmeye değerdir. Ardahan’ın merkezine yaklaşık 45 km mesafede bulunan Çıldır Gölü, Ardahan’dan geçerek Azerbaycan’a ulaşan Kura Nehri, Doğu Karadeniz Bölgesi sınırında bulunan Bülbülan Yaylası, Ardahan’a 15 km mesafede olan Yalnızçam Yaylası, Ardahan ile Gürcistan sınırı arasında bulunan Aktaş Gölü, şehrin önemli doğal güzellikleri arasında yer almaktadır.

Ardahan ilimize bağlı toplam 6 ilçe yer almaktadır. İşte, Ardahan’ın ilçeleri: Ardahan (il merkezi), Çıldır, Damal, Göle, Hanak ve Posof.

Ardahan Merkez İlçeleri

Ardahan ilimizin güncel nüfusu 92.481 olarak açıklanmıştır. Bu nüfusun %44,46'sı şehirlerde yaşamaktadır. İlin yüzölçümü 4.934 km²'dir. İlde km²'ye 19 kişi düşmektedir. Nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ilçe Ardahan Merkez ilçesidir. En az nüfus yoğunluğuna sahip olan ilçesi ise Damal ilçesidir. Şehrin merkez ilçesi Ardahan Merkez olarak geçmektedir.

Ardahan İlçeler Haritası

İlçelerin görünümü ve büyüklükleri hakkında bize en net bilgiyi haritalar vermektedir. Haritalar aracılığıyla şehrin ilçelerinin konumuna, yüz ölçümlerine ve büyüklüklerine ulaşım sağlayabiliriz. Ardahan ilçelerinin konumu harita üzerinde şu şekildedir:

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