Ardahan'daki "Atatürk silüeti" görülmeye başlandı

Soner Doğan, AA muhabirine, İstanbul'dan Atatürk silüetini izlemek için geldiğini ve fırsat buldukça yine geleceğini belirterek, "Bu doğa olayını gerçekten izlemek lazım. Herkese tavsiye ediyorum. Bizzat izlemek çok etkili oluyor." dedi.