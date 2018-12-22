Doğu Anadolu’da kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan aç kurtlar köylere inmeye başladı. İHA'nın haberine göre, Ardahan’ın Açıkyazı köyüne inen 10 kurt, güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasının kapsama alanı dışında kurt sürüsü Ergin Topçu’ya ait 2 köpeği parçalayarak öldürdü. Köy sakinlerinin durumu fark etmeleri üzerine kurt sürüsü kaçarak ormanlık alanda izlerini kaybettirdi.

BEYTÜŞŞEBAP'TA ATLARA SALDIRDILAR

Aç kurtlar dün Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyüne indi. Kurtlar, Ömer Gökçe adlı vatandaşın ahırlarındaki atlara saldırdı. Kurt sürüsüne elindeki bastonuyla müdahale ettiğini söyleyen Ömer Gökçe, “Sabahın ilk ışıklarıyla beraber köyün çıkışında bulunan ahırımızdan köpeklerin havlama sesi geldi. Merak ettim gidip bakınca 8 kurdu gördüm. Kurtlar bana saldıracaktı. Elimde silah yoktu sadece bir baston vardı. Ahırın kapısını kıramayacaklarını anlayınca atıma saldırdılar ben bastonla müdahale ettim korktular dağa doğru kaçtılar. Atımı boğazlayarak yaraladılar. Şimdi kurt nöbeti tutacağız. Çünkü tekrar gelecekler” dedi.