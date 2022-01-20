Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'ya yenilen Galatasaray'da kötü gidişat sürüyor. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Arda Turan çarpıcı ifadeler kullandı. Arda Turan'ın açıklamaları şöyle:

"İşimiz çok zor, zor durumdayız. Ligi şampiyonluğu kaybettik. UEFA'ya kadar en iyi şekilde toparlanıp onu motivasyon kaynağı olarak almalıyız. Kendim utanıyorum. Sakatlık beni çok etkiledi. Elimden geldiği kadar onlara yardımcı oluyorum ama belki de futbol kariyerimin en kötü yıllarını yaşıyorum. Bu durum bize yakışmıyor. Utanmalıyız. Utanıyorum.

Buradan takım arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Kendi aramızda konuşarak olmuyor. Galatasaray forması çok değerli dünyanın her yerinde. Bu durumdan utanmalı, daha çok çalışmalıyız. Kimse bu durumu hak etmiyor. Zor durumda bıraktığımız insanlar var. Bu yaptığımız doğru değil. Galatasaray taraftarı olarak kendi annemin babamın telefonlarını açamıyorum."