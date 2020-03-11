11 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk futbol tarihinin en başarılı oyuncularından olan ve birçok kupa kazanan milli oyuncu Arda Turan, devre arasında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile görüşmesinden gelecek hedeflerine, Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'dan ailesine kadar birçok konuda özel açıklamalarda bulundu.
Halen futbolcusu olduğu Barcelona'da da benzer durumla karşılaştığını belirten Arda Turan, "Aslında Barcelona'da da buna benzer bir dönem olmuştu. O yüzden bu duruma tecrübeliyim. Şimdi tabii oğlum var, artık eşim ikinci çocuğumuza hamile, o yüzden, onlarla vakit geçiriyorum, spor yapıyorum ve biraz kafa dinliyorum. Gelecekte neler yapabileceğimi düşünüyorum. O yüzden bazen sizin için kötü gibi gözüken şeyler hayırlı olabiliyor, ben öyle hissediyorum bu anları. Bu anlar çok keyifli. Hamza'nın mutfaktan sesleri geliyor. Kendimi iyi hissediyorum açıkçası. Ailemle daha çok vakit geçiyorum, futbol izliyorum, futbolu kendi kafamda tartışıyorum. Daha fazla nasıl geliştirilebilir oyun, daha güzel nasıl olabilir diye düşünüyorum. O benim için bir avantaj oluyor. Zaman keyifli geçiyor" dedi.
Oğlu Hamza Arda'nın da futbola merakı olduğunu söyleyen Turan, "Hamza'nın zaten ben Başakşehir'de oynarken de bir hediyesi vardı; Galatasaray topu. Böyle bir fotoğraf da vardı, onu hiçbir bir yere koymadı. Annesi Hamza'ya 'Cimbom' demeyi öğretmiş. Tabii ki Galatasaraylı olmasını istiyorum, Galatasaraylı da olacaktır diye düşünüyorum. Fazla bir seçenek bırakmayacağım ona. Zaten kendi de görünce Galatasaraylı olacağını tahmin ediyorum. İlgisi de var futbola. Bahçede topu olduğunda ayağıyla oynatmaya çalışıyoruz. Bir gol oyunumuz var, beraber topa vuruyoruz, sonra beraber alkışlıyoruz ve bravo diye bağırıyoruz. Daha tabii çok küçük, 15 aylık ama en azından topa yavaş yavaş ayakla vurmaya başladı" şeklinde konuştu.
Yaklaşık 4 ay sonra 2'nci çocuklarını kucaklarına alacaklarını anlatan Turan, "Allah'ın hikmeti, bizim böyle bir düşüncemiz yok. Bazen işte sosyal medyada bazı şeyler çıkıyor işte çeşitli çeşitli, saçma saçma şeyler. Eşimin hiç ağzımdan çıkmayan şeyler. Allah hayırlısını versin, sağlıklı evlat versin. İkinci çocuğumuz inşallah sağlıkla doğar. Sonrası kısmet nasip. Asil Aslan olacak ismi. İsmini eşim koydu. Hamza Arda'nın Hamza ismini koydum. Hiçbir zaman oğlumun adı Arda olsun istemedim ama eşim böyle bir şey tercih etti. İkinci çocuğumuzun ismini tamamen eşim koydu, öyle olmasını istedi. Açıkçası Aslan olması da hoşuma gitti. Asil de Arapça bir isim zaten. Benim de hoşuma gitti. Yani sonuç olarak Asil de ileride bu ismi duyduğunda, Galatasaraylı olduğunda bunu mutlaka sevecek. Yüzde 100 benim çocuklarım, ailem ve çevrem mutlaka Galatasaraylı olacaktır" diye konuştu.
"4-5 YIL DAHA ÜST DÜZEY FUTBOL OYNAYABİLİRİM"
Futbol yaşantısını sürdüreceğini ve fizik olarak kendisini iyi hissettiğini dile getiren yıldız oyuncu, "Futbol yaşantım tabii ki devam edecek. 33 yaşındayım ben ve daha çok oynayabileceğim dönemler olabilir. Başakşehir'e maddi anlamda fazla yük oluyordum. Göksel ağabey de tanıdığım bir dostum, bir büyüğüm. Birbirimizle karşılıklı olarak anlaşıp sözleşmeyi feshettik. Bundan sonra benim hayatımda 3, 4, 5 sene çok daha güzel futbol yaşantısının olacağını düşünüyorum. Ahmet ağabey (Bulut) ile de konuşuyoruz, sadece önemli olan doğru tercihi yapmam, nerede oynamam gerektiğini doğru bulmam. Kendimi iyi hissettiğim, mutlu olabildiğim yerde oynamak istiyorum. Çünkü açıkçası biraz son senelerde futbol oynamaya çalıştım, top oynamayı unuttum. Yani sevdiğim işi, sevdiğim hareketleri yapmayı, mutlu olmayı unuttum. Futbol oynarken çünkü o kadar çok futbol dışı gündem oldu ki bu beni birazcık yordu. O yüzden ilk hedef mutlu olabildiğim yerde futbol oynamak" ifadelerini kullandı.
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