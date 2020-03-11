"Falcao gördüğüm en özel forvetlerden biri, bunu ilk yarıda sakatken veya biraz formsuzken de söylemiştim. Açıkçası buraya gelmesi için de onunla telefonda konuştum. Çünkü Ahmet Bulut da bu işin içindeydi, o yüzden birkaç kere telefonda konuştum ve bunun olmasını istiyordum. Gördüğünüz gibi gerçekten çok özel bir futbolcu, bir forvetin yapması gereken bütün hareketleri yapıyor. Geçen maçta da hem gol attı, hem de asist yaptı. Golü koklayan, bilen, özellikle o alanda çok etkili olabilen özel bir oyuncu. Burada da görüşüyoruz. Doğum günümde beraberdik. Sağ olsun davetimi kırmadı, eşini de çok seviyorum, çocuklarını da çok seviyorum. Onun o parlama döneminde biz de aynı takımı paylaştık, başarıları beraber elde ettik. İhtiyacı olduğu zaman Galatasaray'a geldiği için ve eski arkadaşım olduğu için Falcao'ya daha bir özel davrandım ama ben aynı ilgiyi Adriano'ya da gösterdim, buraya gelen Diego Ribas'a da gösterdim. Eski arkadaşlıklarımı hep korumaya çalışmışımdır. Bana bir gün iyilik yapanı bir ömür boyu unutmam ben zaten huy olarak. Falcao zaten bir desteğe ihtiyacı olan bir oyuncu değil, sağlıklı olduğunda gerekeni yapabilecek seviyede bir oyuncu."