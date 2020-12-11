Arda Turan: Her şeyi yapmaya hazırım - Magazin haberleri

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Futbolcusu Arda Turan ve avukat Gülnur Tutumoğlu, 2.5 yaşındaki SMA hastası Ali Eymen için harekete geçti. İkili, birlikte Instagram üzerinden canlı yayın yaparak Ali bebeğin bağış kampanyasına destek oldu.

Turan, yayında imzalı Galatasaray formasını 15 bin euro'ya vererek açık artırmaya çıkardı.

"HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIRIM"

33 yaşındaki futbolcu, canlı yayında Ali Eymen'in annesiyle de konuştu. Turan, "Ben her şeyi yapmaya hazırım, forma olsun ne gerekiyorsa..." dedi.

Arda Turan, arkadaş çevresinden de para toplayarak Ali Eymen'in tedavisi için bağış topladı.