Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor'u 2-1 mağlup ederken sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren gol Arda Turan'dan geldi. Tecrübeli futbolcu 9 yıl sonra Galatasaray formasıyla gol atarken akıllara yıllar önce 5-3 sonuçlanan Sivasspor mücadelesindeki golü geldi.

Maçın ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Arda Turan ayrıca gözyaşlarını tutamadı. "Bugün attığım gol, 2008'de attığım gole biraz benziyor. Genç arkadaşlarım hatırlamayabilir. O zamanlar Twitter ve Instagram yoktu" ifadelerini kullanan Arda ardından "Zor günler yaşamıştım. O yüzden insan bazen garip hissediyor. Bugünlük bu kadar yeter sonra konuşuruz" dedi ve röportajı gözyaşları içinde sonlandırdı.