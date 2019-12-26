Arda Turan göz kırptı!

Devre arasında Başakşehir'den Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Arda Turan'dan flaş bir paylaşım geldi. Dün akşam Instagram Story'den televizyonda "Lion King" Aslan Kral çizgi filminden bir kesit yayınlayan tecrübeli futbolcu, Twitter hesabından ise 'Göz kırpma' emojisi paylaştı. Bu paylaşım Arda'nın Galatasaray'a transferinin an meselesi olduğu şeklinde yorumlandı.

Öte yandan Arda'nın bu paylaşımı, Fatih Terim'in geçtiğimiz günlerde Ali Koç'un Nihat Özdemir ve Zekeriya Alp ile yaptığı toplantıya gönderme yapmak için yolladığı "Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek" mesajında da yer alan 'göz kırpma' emojisini kullanması da transferin bir sinyali olarak belirtildi.