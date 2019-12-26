Sarı-Kırmızılılar’ın belki de bu sezon en büyük pişmanlığı olan Martin Linnes de gün sayıyor. Cimbom’un 15. yabancısı olarak sınıra takılan Norveçli bek, Eylül başından bu yana takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor.