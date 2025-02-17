Arda Turan'dan VAR hakemine tebrik!

Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Arda Turan'ın sözleri:

VAR hakemini ve maçın hakemini tebrik ederim. Sadece her taç, her aut vuruşu yavaş kullanıldı. Faul standardı düşüktü. Kendilerinden ricam bunlara dikkat etmeleri. Bu oyunu iyileştirip, güzelleştirmemiz için faul standardını yüksek tutup oyunu çabuk oynatmalıyız. Bu konuda hakemin iyi maç yönetmesine rağmen, bu konuda zayıf kaldığını düşünüyorum. Bunlara dikkat ederlerse daha mutlu olacağım. Genel itibarıyla iyi maç yönetti.

Kayseri gibi önemli şehirler bu durumdayken önemli reaksiyonlar verirler. Bunu maçtan önce konuşmuştuk ancak maçın başından itibaren buna hazır değildik. Kayserispor teması daha hazırdı. İlk yarı pozisyon vermememize rağmen üretkenlik konusunda iyi değildik. Bir de sürekli üstünlüğü rakibe bıraktık, topa sahip olamamak, çözümleri bulmamız bizi yavaş ve etkisiz kıldı. İkinci yarıya reaksiyon göstererek başladık. Merkez koşuluyken kenar çözümlerine odaklandık. Önemli işler yaptık ve golü bulduk. Golü bulduktan sonra oyunu kontrol etmeliydik. Çok fazla pas hatası yaptık. Rakibe topu verdik ve sonunda da Kayserispor pozisyonlar buldu. 90. dakikada gol yedik. Golün oluş şekli ve dakikası bizim için üzücü olsa da, bu bizim için kazanılmış bir puan olarak görüyorum. Çünkü sahada biz oyun üstünlüğünü sağlayamadık. O yüzden mutsuzuz. Oyuncularımızla beraber de hafta "Nerede hata yaptık ve nasıl birbirimizi düzeltebiliriz?" diye oturup konuşacağız.

Bu saatten sonra bütün maçların böyle geçeceğini düşünüyorum. Bütün takımların hedefi var, temasa ve bu enerjiye hazır olmazsak zorlanırız. Çünkü biz ikas Eyüpspor olarak aslında ilk seneki hedefimizi neredeyse ulaşmış durumdayız. Bu seneyi maddi açıdan iyi geçirip, gelir gider dengesini sağlayıp önümüzdeki beş yıl iyi bir takım kurmak istiyoruz. O yüzden geleceği planlarken, bazen bu hedefsizlik durumu ister istemez bizim enerjimizi düşürebilir. Buna dikkat edeceğiz. Oyuna sadık kalıp, keyfini çıkartmaya çalışacağız. Gidebildiğimiz kadar yukarı gitmek istiyoruz. Kayserispor maçı için üzgünüz. Maçı kazandıysak da oyun olarak üzüntüm devam edecektir.