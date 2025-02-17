Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        60
        Fenerbahçe
        FB
        57
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        46
        ikas Eyüpspor
        EYP
        40
        Beşiktaş
        BJK
        38
        Göztepe
        GÖZ
        35
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        Kasımpaşa
        KSM
        31
        Trabzonspor
        TS
        29
        Gaziantep FK
        GFK
        29
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        28
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        27
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        27
        Tümosan Konyaspor
        KON
        24
        Net Global Sivasspor
        SVS
        23
        Bellona Kayserispor
        KYS
        21
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        20
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        13
        Adana Demirspor
        ADS
        3
        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Arda Turan'dan VAR hakemine tebrik! - ikas Eyüpspor Haberleri

        Arda Turan'dan VAR hakemine tebrik!

        Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Süper Lig'de karşılaştıkları Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 15:30 Güncelleme: 17.02.2025 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arda Turan'dan VAR hakemine tebrik!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

        İşte Arda Turan'ın sözleri:

        VAR hakemini ve maçın hakemini tebrik ederim. Sadece her taç, her aut vuruşu yavaş kullanıldı. Faul standardı düşüktü. Kendilerinden ricam bunlara dikkat etmeleri. Bu oyunu iyileştirip, güzelleştirmemiz için faul standardını yüksek tutup oyunu çabuk oynatmalıyız. Bu konuda hakemin iyi maç yönetmesine rağmen, bu konuda zayıf kaldığını düşünüyorum. Bunlara dikkat ederlerse daha mutlu olacağım. Genel itibarıyla iyi maç yönetti.

        Kayseri gibi önemli şehirler bu durumdayken önemli reaksiyonlar verirler. Bunu maçtan önce konuşmuştuk ancak maçın başından itibaren buna hazır değildik. Kayserispor teması daha hazırdı. İlk yarı pozisyon vermememize rağmen üretkenlik konusunda iyi değildik. Bir de sürekli üstünlüğü rakibe bıraktık, topa sahip olamamak, çözümleri bulmamız bizi yavaş ve etkisiz kıldı. İkinci yarıya reaksiyon göstererek başladık. Merkez koşuluyken kenar çözümlerine odaklandık. Önemli işler yaptık ve golü bulduk. Golü bulduktan sonra oyunu kontrol etmeliydik. Çok fazla pas hatası yaptık. Rakibe topu verdik ve sonunda da Kayserispor pozisyonlar buldu. 90. dakikada gol yedik. Golün oluş şekli ve dakikası bizim için üzücü olsa da, bu bizim için kazanılmış bir puan olarak görüyorum. Çünkü sahada biz oyun üstünlüğünü sağlayamadık. O yüzden mutsuzuz. Oyuncularımızla beraber de hafta "Nerede hata yaptık ve nasıl birbirimizi düzeltebiliriz?" diye oturup konuşacağız.

        Bu saatten sonra bütün maçların böyle geçeceğini düşünüyorum. Bütün takımların hedefi var, temasa ve bu enerjiye hazır olmazsak zorlanırız. Çünkü biz ikas Eyüpspor olarak aslında ilk seneki hedefimizi neredeyse ulaşmış durumdayız. Bu seneyi maddi açıdan iyi geçirip, gelir gider dengesini sağlayıp önümüzdeki beş yıl iyi bir takım kurmak istiyoruz. O yüzden geleceği planlarken, bazen bu hedefsizlik durumu ister istemez bizim enerjimizi düşürebilir. Buna dikkat edeceğiz. Oyuna sadık kalıp, keyfini çıkartmaya çalışacağız. Gidebildiğimiz kadar yukarı gitmek istiyoruz. Kayserispor maçı için üzgünüz. Maçı kazandıysak da oyun olarak üzüntüm devam edecektir.

        Cuma günü çok çabuk bir maç var. Çok büyük bir takımla oynayacağız. Önemli oyuncular ve yeni bir sistemi olan çok büyük bir takımla oynayacağız. En iyi halimizle Beşiktaş’a karşısında güzel bir oyun oynamak ve iyi bir skor almak istiyoruz. Biz ikas Eyüpspor olarak çok büyük bir hayal kurduk ve tarihte ilk defa Eyüpspor 4. sıradaki pozisyonunu korumak için Beşiktaş ile maç oynuyor. Bu bizim için muhteşem bir şey. Bunun keyfini çıkartmaktan vazgeçmeyeceğiz. O yüzden taraftarlarımızı, kadınları, çocukları ve gençleri Cuma günü maça bekliyoruz.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yıllarca "Baba" dediği insan babasının katili çıktı!
        Yıllarca "Baba" dediği insan babasının katili çıktı!
        Ankara'da sahte içkiden can kaybı 54'e yükseldi!
        Ankara'da sahte içkiden can kaybı 54'e yükseldi!
        Arkadaşını boğdu! Cesetle 36 saat dolaştı!
        Arkadaşını boğdu! Cesetle 36 saat dolaştı!
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        Yunus’ta pürüz: 14 milyon Euro!
        Yunus’ta pürüz: 14 milyon Euro!
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı!
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı!
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        Boşanma davalarına yeni formül
        Boşanma davalarına yeni formül
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Bakanlıktan sarnıç için suç duyurusu ve kaldırma kararı!
        Bakanlıktan sarnıç için suç duyurusu ve kaldırma kararı!
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Mührü bozup 3 kişinin ölümüne yol açtılar!
        Mührü bozup 3 kişinin ölümüne yol açtılar!
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        Ümit Özdağ hakkında 4 yıl 8 ay hapis istemi
        Ümit Özdağ hakkında 4 yıl 8 ay hapis istemi
        ABD'de iki kişiye Filistinli oldukları düşüncesiyle ateş açıldı
        ABD'de iki kişiye Filistinli oldukları düşüncesiyle ateş açıldı
        Metabolizma yaşı küçültülebilir mi?
        Metabolizma yaşı küçültülebilir mi?
        Rus ve Amerikan heyetleri Suudi Arabistan'da görüşecek
        Rus ve Amerikan heyetleri Suudi Arabistan'da görüşecek
        "Hikâyesine güveniyoruz"
        "Hikâyesine güveniyoruz"
        Habertürk Anasayfa