"Senaryoyu okurken çok ağladım"

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Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Geçirdiği zor günlerin ardından mesleğine geri dönen Arda Kural'ın setlere geri dönüş filmi "Yıldızlara Bak"ın çekimleri devam ediyor.

Yönetmenliğini ve senaryosunu Doruk Tüzel'in üstlendiği, cast direktörlüğünü Berna İçöz'ün üstlendiği dram türündeki filmde Arda Kural'a genç oyuncu Öykü Gemici'nin yanı sıra Altan Erkekli, Güven Hokna, Tarık Pabuçcuoğlu ve yetenekli çocuk oyuncu Nilay Yeral eşlik ediyor.

"SENARYOYU OKURKEN ÇOK AĞLADIM"

"Yıldızlara Bak"ın çekimlerinde konuşan Arda Kural, "Senaryoyu okurken çok etkilendim ve ağladım." derken, filmde kendi hayatından kesitler bulduğunu dile getirdi.

Usta oyuncular Altan Erkekli, Tarık Pabuçcuoğlu ve Güven Hokna da filmin kendilerini çok etkilediğini dile getirdi.