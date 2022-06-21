Arda Kural setlere geri döndü

İHA

Bir dönem ekranların “Yerli Leonardio DiCaprio'su” olarak anılan ünlü oyuncu Arda Kural, Psikoz teşhisi konulmasının ardından sahnelere bir süre ara vermişti.

Yıllar sonra Altan Erkekli’nin de oyuncu kadrosunda bulunduğu “Yıldızlara Bak” isimli filmle beyaz perdeye dönen Kural, “Setlere dönmek güzel bir his, güzel şeyler yapıyoruz.” dedi.

Yönetmen koltuğunda Doruk Tüzel’in bulunduğu dram türündeki yapım, Kural’ın hayatından kesitler taşırken, 28 Ekim tarihinde sevenleri ile buluşacağı öğrenildi.

"GÜZEL BİR FİLM, ANLAMI VAR"

Yeni filmi hakkında konuşan Arda Kural, “Güzel bir film, bir anlamı var. İnsana değer katmak adına, hayatta dramın olduğunu anlatmak adına, insanın başına kötü şeyler gelebileceğini anlatmak adına yapıyoruz bu filmi. Hayatta yaşadığımız kötü olayların başımıza neden geldiği hakkında düşünmek ve nasıl mücadele edebileceğimizi anlatmak istedik. Bu filmde içsel yolculuğumuzun dışa vurumunu hissettirmek istedik. Güzel olacağını düşünüyorum.” dedi.

"SETLERE DÖNMEK GÜZEL BİR HİS"

Tekrar setlere dönmek hakkında da fikirlerini belirten Arda Kural, “Özlemişim gerçekten. Yeniden ortaya çıkmak, geri gelmek gibi bir anlamı var bu filmin. Setlere dönmek güzel bir his. Sevenlerime teşekkür ediyorum, güzel şeyler yapıyoruz. Takip ederlerse sevinirim.” diyerek, yeni projelerin olabileceği sürprizini de verdi.

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