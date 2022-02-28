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Arda Kural'dan itiraf: Yıldız Asyalı beni aldattı

Bir dönem büyük aşk yaşadığı Yıldız Asyalı ile yüzleşen Arda Kural, çarpıcı bir itirafta bulundu. Birliktelikleri esnasında Asyalı'nın ihanetine uğradığını söyleyen Kural, "Yıldız beni aldattı, acı verici bir olaydı. Öğrendiğimde kalbimin ağrıdığını hissettim" dedi

28.02.2022 - 11:25 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle Türkiye'nin gündemine oturan ve uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Arda Kural, 90'lı yıllarda aşk yaşadığı Yıldız Asyalı ile yeniden bir araya geldi.

  • "ACI VERİCİ BİR OLAYDI"

    2. Sayfa programına konuk olan Kural ve Asyalı, yıllar önceki konuları açtı. Yıldız Asyalı ile ilişkisinden bahseden Arda Kural, "Yıldız beni aldattı. Acı verici bir olaydı ama ben kadınları suçlamam. Erkeklerin kadınlar üzerinde alıcı bir etkisi vardır. Yıldız'ın bilerek, isteyerek böyle bir şey yapmadığını biliyorum. Öyle biriydi ki aramıza girdi. Ben kendimi ezilmiş hissetmiştim. Yıldız bana telefonla başka birinin kendisini öptüğünü anlattı." ifadelerini kullandı.

  • "BENİ ARAYIP BİRİNİN KENDİNİ ÖPTÜĞÜNÜ ANLATTI"

    Kural, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

    Ben de Etiler'de arkadaşlarımla arabada gidiyordum. Arabada çok fena acı çekmeye başladım. Kalbim ağrıyordu. Trafikten dolayı gidemeyince Etiler'den Cihangir'e Yıldız'ın yanına yürüdüm. Beni görünce ağlamaya başladı. Annesi bizi odaya sokup konuşmamızı istedi. Böyle bir şey yaşadığı için Yıldız çok üzgündü. Birlikte ağlamaya başladık. 9-10 yaşında bir sevgilim vardı o da beni aldatmıştı. Bir de ortaokulda yaşamıştım. Yıldız'ın ihaneti de 3 olmuştu. Ben o dönem Yıldız'larda kalıyordum. Yıldız beni çok süründürdü. Onunla bir daha bir araya gelmemiz zor. Yıldız beni öldürüp hayatından çıkardı. İhanet de vardı başka şeyler de.

  • "SEVGİLİYKEN ARDA'NIN EVİNİ ARADIM TELEFONU NİŞANLISI AÇTI"

    İhaneti kabul eden Yıldız Asyalı ise "Benim bir travmam vardı. Arda'nın evini aradım bir kadın çıktı ve kim olduğunu sorduğumda da 'Arda'nın nişanlısıyım' dedi. Ben beraber olduğumuzu biliyordum. Sonra da bu ihanet oldu." dedi.

  • ARDA KURAL: YILDIZ NİŞANLILIK OLAYINI BANA ANLATMADI

    Nişanlılık olayının olmadığını belirten Arda Kural, "Yıldız benimle bunu paylaşmadı. Ben bunu ilk defa duyuyorum. Kadınlar böyle işte o an söylemiyor ama 15 yıl sonra ortaya çıkartıyor. Benim nişanlımdan haberim yok. Demek ki ben de sana acı çektirdim." ifadelerini kullandı.

    Yıldız Asyalı ve Arda Kural, yıllarca yaşadıklarından dolayı bir daha bir araya gelemeyeceklerini belirtti. Konuyla ilgili espri yapan Asyalı, "Arda beni düğününe çağırsın ben de keman çalayım. Ama benim için bütçe önemli tabi." diye konuştu.

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