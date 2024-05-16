Arda Kural'dan yeni fotoğraf
Bir dönem sağlık sorunları yaşayan ve zor günleri atlatan Arda Kural, yaklaşık bir yıl sonra yeni fotoğrafını paylaştı
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2000'li yılların ilk dönemlerinde "Yerli Leonardio DiCaprio" olarak anılan Arda Kural, psikoz teşhisi konulmasının ardından setlere uzun bir süre ara vermişti.
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2012'de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören bir dönemin ünlü oyuncusu zor günleri atlatmıştı.
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Uzun süredir ekranlardan uzak olan Arda Kural, bir süredir de sosyal medyadan uzaklaşmıştı.
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Arda Kural yaklaşık bir yıl sonra yeni fotoğrafını paylaştı. Oyuncunun kilo aldığı görüldü.
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Arda Kural, 28 Mayıs 2023'te bu fotoğrafını yayımlamıştı.
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Oyuncu, 7 Nisan 2023'te de bu karesini takipçileriyle paylaşmıştı.
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