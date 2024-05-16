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        Haberler Magazin Arda Kural'dan yeni fotoğraf - Magazin haberleri

        Arda Kural'dan yeni fotoğraf

        Bir dönem sağlık sorunları yaşayan ve zor günleri atlatan Arda Kural, yaklaşık bir yıl sonra yeni fotoğrafını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 16:14 Güncelleme: 16.05.2024 - 16:14
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        • 1

          2000'li yılların ilk dönemlerinde "Yerli Leonardio DiCaprio" olarak anılan Arda Kural, psikoz teşhisi konulmasının ardından setlere uzun bir süre ara vermişti.

        • 2

          2012'de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören bir dönemin ünlü oyuncusu zor günleri atlatmıştı.

        • 3

          Uzun süredir ekranlardan uzak olan Arda Kural, bir süredir de sosyal medyadan uzaklaşmıştı.

        • 4

          Arda Kural yaklaşık bir yıl sonra yeni fotoğrafını paylaştı. Oyuncunun kilo aldığı görüldü.

        • 5

          Arda Kural, 28 Mayıs 2023'te bu fotoğrafını yayımlamıştı.

        • 6

          Oyuncu, 7 Nisan 2023'te de bu karesini takipçileriyle paylaşmıştı.

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