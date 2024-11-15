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        Haberler Spor Futbol İspanya Arda Güler tartışması: Barça'da daha çok oynardı - Futbol Haberleri

        Arda Güler tartışması: Barça'da daha çok oynardı

        Real Madrid'e transferinden bu yana gündemden düşmeyen ve durumu merak edilen Arda Güler'in geleceği büyük merak konusu. Bu sezon Carlo Ancelotti tarafından çok tercih edilmeyen ve süre bulma açısından sıkıntı yaşayan milli yıldız için spekülasyonlar bitmiyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 15.11.2024 - 12:12 Güncelleme: 15.11.2024 - 12:12
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          Real Madrid'de istediği süreleri bulamayan Arda Güler ile ilgili spekülasyonlar bitmiyor.

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          Bu sezon Carlo Ancelotti tarafından çok tercih edilmeyen milli yıldızın transfer döneminde Barcelona tarafından da istendiğini hatırlatıldı.

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          Diario Sport editörü Albert Gracia Lopez, Arda'nın Barcelona'da beğenildiğini söyleyerek "Madrid'de birkaç dakikada bile neler yapabileceğini gösterdi. Süre aldığı takdirde daha çok gelişebilecek. Madrid'deki çok sayıdaki forvet ve orta saha oyuncusuna bakınca eğer Barcelona'ya gitseydi daha fazla oynayabilirdi" ifadelerini kullandı.

        • 4

          Ayrılık ihtimali için de "Son zamanlarda Arda'nın gidici olduğuna dair bilgiler alıyoruz. Ancelotti ona yeterince fırsat vermiyor" diye konuştu.

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