Arda Güler tartışması: Barça'da daha çok oynardı

Diario Sport editörü Albert Gracia Lopez, Arda'nın Barcelona'da beğenildiğini söyleyerek "Madrid'de birkaç dakikada bile neler yapabileceğini gösterdi. Süre aldığı takdirde daha çok gelişebilecek. Madrid'deki çok sayıdaki forvet ve orta saha oyuncusuna bakınca eğer Barcelona'ya gitseydi daha fazla oynayabilirdi" ifadelerini kullandı.