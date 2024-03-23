Arda Güler, İspanya'da yine gündemde!

MARCA: İYİ İZLENİM BIRAKTI

EURO 2024 öncesinde iyi bir sınav. Macaristan ve Türkiye, Budapeşte'de 1-0 ev sahibi lehine sonuçlanan zorlu bir maç oynadı. Bu yaz Almanya'daki organizasyonda yer alacak iki takım da harika bir eleme dönemi geçirdi ve sürpriz yapmak istiyor.