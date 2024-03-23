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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Arda Güler, İspanya'da yine gündemde! - Futbol Haberleri

        Arda Güler, İspanya'da yine gündemde!

        Yeniden Milli formayı sırtına geçiren Arda Güler, İspanyol gazetelerinin sayfalarında yer aldı. İspanyollar, Milli futbolcumuz Arda Güler'in Macaristan maçındaki performansını mercek altına aldılar. İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2024 - 14:49 Güncelleme: 23.03.2024 - 14:49
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        • 1

          İspanyol devi Real Madrid'in formasını giyen Arda Güler, manşetleri süslemeye devam ediyor. Tam 9 aylık sürenin ardından yeniden Milli formayı sırtına geçiren Arda, İspanyol gazetelerinin sayfalarında yer aldı. Macaristan maçındaki performansı değerlendirildi. Detaylara göz atalım...

        • 2

          AS: YETENEKLERİNDEN BİR DOZ SUNDU

          Real Madridli futbolcu yeteneklerinden bir doz sundu. Arda Güler'in kalitesi Macaristan karşısında alınan yenilgide olumlu görünen birkaç sebepten biriydi.

        • 3

          MUNDO DEPORTİVO: İTİCİ GÜÇ OLAMADI

          Macaristan'a karşı son 30 dakika oynadığı belirtilen Arda Güler için, Vincenzo Montella, Real Madrid'in 19 yaşındaki forveti Arda Güler'i maçın bitimine yarım saat kala oyuna aldı.

        • 4

          İki korner kullanan ve kaleye bir şut çeken Real Madridli genç oyuncu, Livepool'un orta saha oyuncusu Dominik Szoboszlai'nin 48. dakikada gole çevirdiği Enes Ünal'ın sebebiyet verdiği penaltı golüyle yıkılan takımı için itici bir güç olamadı.

        • 5

          MARCA: İYİ İZLENİM BIRAKTI

          EURO 2024 öncesinde iyi bir sınav. Macaristan ve Türkiye, Budapeşte'de 1-0 ev sahibi lehine sonuçlanan zorlu bir maç oynadı. Bu yaz Almanya'daki organizasyonda yer alacak iki takım da harika bir eleme dönemi geçirdi ve sürpriz yapmak istiyor.

        • 6

          Arda Güler ikinci yarıda oyuna girdi ve son 30 dakika oynayarak iyi bir izlenim bıraktı. Beraberlik için iyi bir şans yakaladı ama bunu değerlendiremedi.

        • 7

          DEFANSA CENTRAL: EN DİKKAT ÇEKEN İSİM

          Arda Güler Budapeşte'de kendisini ve yeteneğini Türkiye'ye kanıtlama fırsatı buldu. Madridli oyuncu, Türkiye ile Macaristan arasında oynanan dostluk maçının en dikkat çeken ismiydi.

        • 8

          Arda, Real Madrid formasıyla çıktığı son birkaç maçta gösterdiği performansın ardından oyuna dahil oldu. Madrid taraftarları ise genç yıldızlarının keyfini çıkarmak için onun performansını yakından takip etti.

        • 9

          Ancak Arda Güler oyuna ilk 11'de başlamadı ve yedek kulübesinde ikinci yarıdaki anını bekledi. Madridli oyuncu 61. dakikada oyuna girdi ancak takımının 1-0 yenilmesine engel olamadı.

        • 10
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