        Arda Güler'in derbideki performansı İspanya'da gündem oldu: Bambaşka seviyede!

        Arda Güler'in derbideki performansı İspanya'da gündem oldu: Bambaşka seviyede!

        İspanya La Liga'nın 7. haftasındaki Madrid derbisinde Atletico Madrid, konuk ettiği Real Madrid'i 5-2 mağlup etti. Mücadelede milli yıldız Arda Güler'in 1 gol 1 asistlik performansı gündem oldu. İşte İspanyol basınında Arda Güler sözleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2025 - 10:13 Güncelleme: 28.09.2025 - 10:13
        • 1

          LaLiga'nın 7. haftasındaki Madrid derbisinde Atletico Madrid, konuk ettiği Real Madrid'i 5-2 mağlup etti.

        • 2

          Real Madrid ağır bir yenilgi alsa da Milli yıldız Arda Güler, performansı ile İspanyol basınında gündem oldu. 1 gol ve 1 asistle takımının 2 golüne direkt etki eden genç yetenek, takım arkadaşlarının aksine maçın en iyileri arasında gösterildi.

        • 3

          Ancak Milli yıldızın, Atletico Madrid'in 3. golünde penaltıya sebebiyet verdiğinin de altı çizildi.

        • 4

          "ARDA GÜLER'İN ANLIK PARLAMALARI DIŞINDA..."

          El Pais: "Atletico Madrid, Mbappe, Arda Güler ve Vinicius'un iki gol atmalarına sebep olan anlık parlamalar dışında, neredeyse hiç ara vermeden Real Madrid'i neredeyse sürekli alt etti. Xabi, Bellingham'ı omuz ameliyatından bu yana ilk kez ilk 11'de oynattı ve Mastantuono'yu kesti. Arda Güler ilk 11'de kaldı ancak sağda oynadı."

        • 5

          "GÜLER BAMBAŞKA SEVİYEDE"

          Marca: "Sezonun başındaki o korkutucu makine gibi takımdan eser yok. Sadece her zaman süper kahramanı oynamaya hazır Mbappe'den ve Xabi'nin anlaşılmaz bir şekilde sahadan çıkardığı, bambaşka bir seviyede yaşıyormuş gibi görünen Arda Güler'den gelen anlık görüntüler var. Gerisi tam bir felaket."

        • 6

          "REAL MADRİD'İN EN İYİSİYDİ"

          Rtve: "Arda Güler ve Mbappe, Madrid'in en iyi oyuncularıydı. Vinicius, rakiplerini çalımladıktan sonra penaltı noktasında Güler'in Oblak'ı voleyle geçmesini sağladı."

        • 7

          "ARDA GÜLER GERİ DÖNÜŞÜ TAMAMLADI"

          Mundo Deportivo: "Atletico Madrid'in muhteşem başlangıcının ardından Arda Güler yönetimindeki Real Madrid, beraberlik golünün asistini yapan Türk futbolcunun golüyle 1-0'dan geri dönüşü tamamladı.

        • 8

          "ÖZGEÇMİŞİNE BİR LEKE"

          AS: "Muhteşem bir performans sergiledi, ancak son dakikalarda biraz bocaladı. İlk 11'in sürpriziydi ve Mastantuono'yu yedek kulübesinde bıraktı. Zaman zaman fark yarattı. Sağ kanatta başladı ve Mbappe ile etkileyici bir bağlantı kurma yeteneği gösterdi. Arda, Kylian gibi bir öldürücü için bulunmaz bir nimet olan savunmanın arkasına topları kontrol ediyor, zamanlıyor ve gönderiyor. Buna orta sahadaki katkısı ve derinlerden gelme yeteneği de eklendiğinde, ortaya olağanüstü bir sonuç çıkıyor. Derinlerden gelerek skoru 2-1 yapan golü yarattı. Tek dezavantajı ikinci yarıdaydı. Normalden daha fazla top kaybetti ve tartışmaya açık olsa da bacağını fazla kaldırdığı açıkça görülen bir penaltı yaptırdı. Pervasız bir hareket. Ve özgeçmişine bir leke."

        Yazı Boyutu
