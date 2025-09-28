Arda Güler'in derbideki performansı İspanya'da gündem oldu: Bambaşka seviyede!

"ÖZGEÇMİŞİNE BİR LEKE"

AS: "Muhteşem bir performans sergiledi, ancak son dakikalarda biraz bocaladı. İlk 11'in sürpriziydi ve Mastantuono'yu yedek kulübesinde bıraktı. Zaman zaman fark yarattı. Sağ kanatta başladı ve Mbappe ile etkileyici bir bağlantı kurma yeteneği gösterdi. Arda, Kylian gibi bir öldürücü için bulunmaz bir nimet olan savunmanın arkasına topları kontrol ediyor, zamanlıyor ve gönderiyor. Buna orta sahadaki katkısı ve derinlerden gelme yeteneği de eklendiğinde, ortaya olağanüstü bir sonuç çıkıyor. Derinlerden gelerek skoru 2-1 yapan golü yarattı. Tek dezavantajı ikinci yarıdaydı. Normalden daha fazla top kaybetti ve tartışmaya açık olsa da bacağını fazla kaldırdığı açıkça görülen bir penaltı yaptırdı. Pervasız bir hareket. Ve özgeçmişine bir leke."