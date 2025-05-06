Arda Güler: Hâlâ o aynı çocuk

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, hem sahadaki performansıyla hem de yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

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Celta Vigo maçında 60’tan fazla pas denemesiyle %100 isabet oranı yakalayan Arda, bu sezon LaLiga’da bunu başaran ilk orta saha oyuncusu oldu.

REKLAM Genç futbolcu, İspanya'daki yaşamından kesitler sunarak ailesi, kız arkadaşı Duru Nayman ve çocukluk yıllarına ait bazı kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Güler yaptığı o paylaşımların altına ise; "Son fotoğrafta Hâlâ o aynı çocuk işte" notunu ekledi. Fotoğraflar: Instagram