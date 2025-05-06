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        Haberler Magazin Arda Güler: Hâlâ o aynı çocuk - Magazin haberleri

        Arda Güler: Hâlâ o aynı çocuk

        Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı; "Son fotoğrafta hâlâ o aynı çocuk işte"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 22:52 Güncelleme: 06.05.2025 - 22:57
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        "Hâlâ o aynı çocuk"
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        İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, hem sahadaki performansıyla hem de yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

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        Celta Vigo maçında 60’tan fazla pas denemesiyle %100 isabet oranı yakalayan Arda, bu sezon LaLiga’da bunu başaran ilk orta saha oyuncusu oldu.

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        Genç futbolcu, İspanya'daki yaşamından kesitler sunarak ailesi, kız arkadaşı Duru Nayman ve çocukluk yıllarına ait bazı kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

        Güler yaptığı o paylaşımların altına ise; "Son fotoğrafta Hâlâ o aynı çocuk işte" notunu ekledi.

        Fotoğraflar: Instagram

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