Arda Güler: Hayallerimiz daha da büyük

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UEFA Uluslar B Ligi 4. grup 2. maçında İzlanda'yı 3-1 mağlup A Milli Takımı'nın yıldızlarından Arda Güler, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"ÇOK GÜZEL BİR ATMOSFER VAR" Arda Güler yaptığı açıklamada, "Soyunma odasında çok güzel bir atmosfer var. Bu güzel atmosferde galibiyet izlettiğimiz için çok mutluyuz. Galler'de çok iyi oynamadık ama geçen maçtan hatalarımızdan ders çıkartıp daha iyi oynadık. Taraftarımıza, halkımıza armağan olsun bu galibiyet." dedi.

KEREM'E ÖVGÜ Kerem'in inanılmaz oynadığını söyleyen genç oyuncu, "Organizasyon olarak çok iyi işler yaptık. Kerem abi inanılmaz oynadı. Galibiyetin ana mimarı oldu. Hepimiz kutladık. İnanılmaz oynadı. Daha da fazla atabilirdik. Kazandığımız için çok mutluyuz." diye konuştu.

"KENDİMİ GELİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUM" Arda Güler, "Modern futbolda böyle olmamız gerekiyor. Artık oyunun iki yönünü de yapmam gerekiyor. Kendimi geliştirmeye çalıştırıyorum. Maç oynadıkça bu konuda gelişeceğimi düşünüyorum. Hocalarım ne isterse yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"HAYALLERİMİZ DAHA DA BÜYÜK" Türk halkını mutlu etmeyi sürdüreceklerini söyleyen milli oyuncu, "Bugün gördüğünüz gibi, çok güzel bir aile ortamı var. Oynayan, oynamayan herkes destekliyor. Hayallerimiz daha da büyük. Bu hayaller doğrultusunda birlikte çalışmaya devam etmek istiyoruz. Halkımızı mutlu etmeye devam edeceğiz inşallah." şeklinde konuştu.