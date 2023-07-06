Arda Güler'den Fenerbahçe'ye duygusal veda

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Fenerbahçe'den 20 milyon euro ve bonuslar karşılığında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Fenerbahçe'ye veda etti.

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Genç oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duygusal ifadeler kullandı. İşte Arda Güler'in mesajı:

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"Hayatımın en güzel günlerini yaşadığım Fenerbahçe'ye veda zamanı.. Hayalini kurduğum çubukluyu ilk kez giydiğim anı, 10 numaralı formanın gururunu, muhteşem Fenerbahçe taraftarını ve ayak bastığım her yerde karşılaştığım muhteşem desteği hiçbir zaman unutmayacağım.

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Veda etmek zor ama bana inananları daha fazla gururlandırmak, vazgeçmek üzere olan herkese ümit olabilmek ve Türk gençlerinin istediklerinde her şeyi başarabileceğini kanıtlayabilmek için bu kararı almam gerekiyordu.

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Bugün olduğum kişi olmama yardımcı olan herkese sonsuz teşekkür ederim. Bana milli takım kapısını açan, bir hayali yaşatan, hep güzel anılarla hatırlayacağım canım Fenerbahçem her zaman kalbimde olacaksın. İyi ki Fenerbahçe."

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6 YILLIK SÖZLEŞME! İlk olarak Fenerbahçe transferi KAP'a bildirirken, daha sonra ise Real Madrid Arda Güler'i resmen açıkladı. İspanyo ldevinden yapılan açıklamada, 18 yaşıdnaki milli futbolcuyla 6 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

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