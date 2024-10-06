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        Haberler Spor Futbol İspanya Arda Güler'den Carvajal'e destek - Futbol Haberleri

        Arda Güler'den Carvajal'e destek

        Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, Villarreal maçında çapraz bağlarından sakatlık yaşayan Dani Carvajal için sosyal medya hesabından destek paylaşımında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2024 - 13:45 Güncelleme: 06.10.2024 - 13:46
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        Arda Güler'den Carvajal'e destek
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        Real Madrid, Dani Carvajal'in Villarreal maçında yaşadığı sakatlıklar sarsıldı.

        Çapraz bağlarında kopma olan İspanyol yıldız, 8-10 ay sahalardan uzak kalacak.

        Arda Güler, takım kaptanı Carvajal'in sakatlığına kayıtsız kalmadı. Sosyal medya hesabından Carvajal ile fotoğrafını paylaşan milli futbolcu, "Geçmiş olsun kaptan. En kısa zamanda daha güçlü bir şekilde geri döneceğine eminim." ifadelerini kullandı.

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