Arda Güler, Bulgaristan'ı solladı!
2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 3. maçında A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Bulgaristan basını, iki takımı kıyasladı.
2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 3. maçında deplasmanda Bulgaristan'la karşılaşacak A Milli Futbol Takımımız'da hazırlıklar sürüyor.
Karşılaşma öncesi Bulgaristan basını, bu maça geniş yer ayırdı ve iki takımı kıyasladı.
ARDA GÜLER, BULGARİSTAN'I SOLLADI
bgdnes.bg sitesindeki haberde; milli oyuncumuz Arda Güler'in piyasa değerinin (60 milyon Euro), Bulgaristan Milli Takımı'ndan (44.25 milyon Euro) daha değerli olduğunu yazıldı.
Haberde şu ifadelere yer verildi:
"Arda Güler, 20 yaşında olmasına rağmen, Real Madrid'de forma giyerek saha içi liderliğiyle dikkat çekiyor. Bulgar milli takımından değer açısından öne çıkan futbolcular arasında, Kiril Despodov (8 milyon Euro), Iliya Gruev (5 milyon Euro) ve Filip Krustev (4 milyon Euro) bulunuyor. Türk milli takımına bakıldığında, toplam değerleri yaklaşık 410 milyon Euro olarak tahmin ediliyor."
Öne çıkan diğer Türk yıldızlar:
"Juventus'ta oynayan Kenan Yıldız (50 milyon Euro), Inter'den Hakan Çalhanoğlu (30 milyon Euro) ve Beşiktaş'tan Orkun Kökçü (28 milyon Euro)."
Juventus'ta kariyerini sürdüren bir diğer milli oyuncumuz Kenan Yıldız'ın güncel değeri, geçtiğimiz günlerde 50 milyon Euro'dan 75 milyon Euro'ya yükseltilmiş ve en değerli Türk futbolcu olmuştu.
