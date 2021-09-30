Araştırma ortaya koydu! Koronanın yayılımını engelliyor!

Van Gölü, içindeki bazı mineral değerlerinin yüksek olması ve birçok cilt hastalığına iyi gelmesi nedeniyle sık sık bilim insanlarının araştırma konusu oluyor. Son olarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Cansız’ın araştırmaları sonucunda Van Gölü’nün sodalı suyunda önemli bir gelişme kaydedildi.
Van Gölü suyundan örnek alan Prof. Dr. Cansız, bu suyla bir sprey hazırladı. Cansız, 60 koronavirüs hastası üzerinde yaptığı araştırmada, 30 hastada bu spreyi kullandı. Spreyi kullanan hastaların taşıdığı virüs miktarında bir azalma tespit edildi. Araştırma neticesinde, pH değeri 9,3 olan Van Gölü suyuyla hazırlanan spreyi sıkan hastaların koronavirüsü hafif atlattığı da ortaya çıktı.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korona virüs hastalarıyla ilgilenen Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Tatlı, Van Gölü’ne düzenli girerek burun mukozalarını sürekli göl suyuyla temizleme fırsatı bulanların koronavirüse yakalanmasının, bunu yapmayanlara oranla daha az olduğunu söyledi.
Dr. Tatlı, bu durumda düzenli suya girenlerle, çeşitli nedenlerle suya girmeyi aksatanlarda koronavirüse yakalanmaların görüldüğüne dikkat çekti.
“VAN GÖLÜ'NDE DÜZENLİ YÜZENLERDE KORONA ENFEKSİYONUNA HİÇ RASTLANMADI"
İHA muhabirine konuşan Acil Tıp Uzmanı Dr. Tatlı, Van Gölü’nde şu ana kadar yüzenlerin korona virüs salgınına yakalanmadığını, yakalananların ise hafif semptomlarla atlattığının altını çizdi. Tatlı, “Van Gölü, ülkemizin en güzide yerlerinden biri, doğa güzelliği, şifasıyla, suyun kalitesiyle, ülkemizde ve dünyada en önemli değerlerden biridir. Van Gölü suyunun sağlık noktasına gelince bizler az çok bunu tahmin edebiliyorduk. Özellikle korona virüs salgını başladıktan sonra Van Gölü’ne düzenli olarak girdiğimiz arkadaşlarımızda neredeyse korona virüs enfeksiyonuna hiç rastlanmadı. Bunu da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Cansız hocamızın yapmış olduğu çalışmayla paralel olduğunu düşünüyorum” dedi.
"VAN GÖLÜ SUYU KORONANIN ÇOĞALMASINI ENGELLİYOR"
Yapılan araştırmalar neticesinde Van Gölü suyunun korona virüsü engellediğinin kanıtlandığını dile getiren Tatlı, “Harun hocamız burun mukozası üzerindeki etkilerinden söz etmiş. Koronavirüs enfeksiyonu bildiğiniz üzere hava yoluyla bulaşan bir enfeksiyondur. Hava yoluyla bulaştığı için öncelikle burun mukozasına yerleşiyor. Van Gölü’nün özelliği sodalı ve alkali su olması, normal deniz suyu spreylerinden pH değeri 7 ila 8 arasında ama gölümüzün alkali oranı daha yüksek. Bu da korona virüsün çoğalmasını engellediği Harun hocamız tarafından ortaya konulmuş bir gerçek. Buradan halkımıza özellikle salgın burundan yayıldığı için ve burunda koronavirüsün çoğalmasını yani viral yük dediğimiz olayın artmasını engellemek adına Van Gölü suyunu tavsiye edebiliriz” diye konuştu.
“KORONAVİRÜSÜ ÇOK HAFİF ATLATTIM”
Van Gölü’nde 5 yıldır dalış yaptığını ve yakalandığı korona virüsü hafif belirtilerle atlattığına dikkat çeken Van Sualtı Arama Kurtarma Merkezi Başkanı Halil İbrahim Atacan ise “Van Gölü’nde 5 yıldır dalış yapıyorum. Koronavirüs salgını ilk çıktığı zamanda bu hastalığa yakalandım. Hastalığa yakalandığım süreçte dalış yapıyordum ve bu nedenle çok hafif atlattım. Bununla alakalı sualtı birimimiz bir araştırmada yaptı. Benim de gönüllü şekilde içinde yer aldığım araştırmada, koronavirüsü geçiren dalgıçlarda görülen belirtiler izlendi. Bu çalışmalarda tüm personeller, koronavirüsü çok hafif düzeyde atlattı. Bu anlamda korona virüsün çok fazla etkisini görmedik. Birçok hastalığa iyi gelen Van Gölü, koronavirüse de iyi geldiği yönüyle tekrar ön plana çıktı” şeklinde konuştu.
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