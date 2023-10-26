"ÖZÜR DİLERİM"



Yaşananların ardından Orçun İynemli sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İynemli, "Yaşadığımız talihsiz olayla ilgili basında çıkan haberler üzerine bu açıklamayı yapmak ihtiyacı hissediyorum. Biliyorum yaşananlar kabul edilebilir değil. Tüm bu olaylar yüzünden herkesin huzurunda başta eşim Eda'dan, üzdüğüm tüm aile bireylerinden ve kamuoyunu böyle tatsız bir meseleyle meşgul ettğimiz için sizlerden içtenlikle özür diliyorum" dedi.