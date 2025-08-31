Aras Aydın'a Venedik'ten ödül

Oyuncu Aras Aydın, 82. Venedik Film Festivali’nden ödülle döndü. Aydın, festivalin prestijli etkinliklerinden Premio Kinéo Ödülleri'nde ‘Uluslararası En İyi Erkek Dizi Oyuncusu’ seçildi. Ünlü yıldız, hem jüri hem de uluslararası izleyici oylarıyla, bu ödülün sahibi oldu.

Ödül töreninde kırmızı halıya çıkan Aras Aydın, şıklığı ve enerjisiyle dikkat çekti. Beyaz smokini basının karşısına çıkan oyuncu, davetliler ve basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Venedik'te ‘Uluslararası En İyi Erkek Dizi Oyuncusu’ ödülünü alan Aras Aydın, Nicole Kidman ile başrolleri paylaştığı ‘Nine Perfect Strangers’ta gösterdiği performansıyla uluslararası izleyicilerin dikkatini çekmişti.