        Haberler Dünyadan Aras Aydın'a Venedik'ten ödül - magazin haberleri

        Aras Aydın'a Venedik'ten ödül

        Özellikle Nicole Kidman ile birlikte rol aldığı 'Nine Perfect Strangers'la uluslararası izleyicilerin dikkatini çeken Aras Aydın, Venedik Film Festivali'nde düzenlenen Premio Kinéo Ödülleri'nde 'Uluslararası En İyi Erkek Dizi Oyuncusu' seçildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2025 - 17:47 Güncelleme: 31.08.2025 - 17:49
        Venedik'ten ödülle döndü
        Oyuncu Aras Aydın, 82. Venedik Film Festivali’nden ödülle döndü. Aydın, festivalin prestijli etkinliklerinden Premio Kinéo Ödülleri'nde ‘Uluslararası En İyi Erkek Dizi Oyuncusu’ seçildi. Ünlü yıldız, hem jüri hem de uluslararası izleyici oylarıyla, bu ödülün sahibi oldu.

        Ödül töreninde kırmızı halıya çıkan Aras Aydın, şıklığı ve enerjisiyle dikkat çekti. Beyaz smokini basının karşısına çıkan oyuncu, davetliler ve basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

        Venedik'te ‘Uluslararası En İyi Erkek Dizi Oyuncusu’ ödülünü alan Aras Aydın, Nicole Kidman ile başrolleri paylaştığı ‘Nine Perfect Strangers’ta gösterdiği performansıyla uluslararası izleyicilerin dikkatini çekmişti.

        #Aras Aydın
        #venedik
        #venedik film festival
        #ödül
        #en iyi oyuncu ödül

