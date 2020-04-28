Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

28 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Fas'ta 163'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 89'a, Irak'ta 88'e yükselirken, Bahreyn, Umman ve Lübnan'da vaka sayısı arttı.
Fas Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 163 olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 4 bin 246'ya, iyileşen sayısının 739'a yükseldiği kaydedildi.
- BAE
BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 7 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı ölü sayısının 89'a çıktığı belirtildi.
Ülkedeki toplam vaka sayısının 11 bin 380 olduğu ifade edilen açıklamada, toplam 181 kişinin sağlığına kavuştuğu aktarıldı.
- Irak
Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle bir kişinin daha vefat etmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 88'e yükseldiği aktarıldı.
Ayrıca 27 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 1847'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 1286 olduğu iletildi.
- Bahreyn
Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 87 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, toplam vakanın ise 2 bin 810'a yükseldiği ifade edildi.
Açıklamada, iyileşen kişi sayısının 1246 olduğu kaydedildi.
- Umman
Umman Sağlık Bakanlığı ise ülkedeki vaka sayısının 2 bin 131'e çıktığını duyurdu.
Açıklamada, 364 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtilirken yeni ölümlerin yaşanmadığı vurgulandı.
- Lübnan
Lübnan Sağlık Bakanlığı, 7 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 717'ye çıktığını, hastalığı yenen kişi sayısının ise 145 olduğunu açıkladı.
,Hacer Başer
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