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        Haberler Yaşam Arap turizmciler, mıhlama yapmak için yarıştı

        Arap turizmciler, mıhlama yapmak için yarıştı

        Karadeniz'in favori lezzetlerinden olan mıhlama Arap turizmcilerinde rekabete yol açtı. Arap turizmciler Rize'de en güzel mıhlamayı yapmak için yarıştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 18:55 Güncelleme: 01.05.2024 - 19:07
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        En iyi mıhlama için yarıştılar
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        Rize'de turizm sezonu öncesi Katar, Dubai, Suudi Arabistan, Kuveyt'in olduğu Körfez ülkelerinden gelen turizmciler, yöresel lezzetlerden olan mıhlama yapmak için birbirleriyle yarıştı.

        YÖRESEL TADLAR TANITILDI

        Kentte turizm sezonu öncesi Körfez ülkelerindeki seyahat acentesi sahipleri, davet üzerine Rize'ye geldi. Şehirdeki turizmcilerle birlikte şehrin güzellikleri tanıtılan yabancı misafirlere Çay Çarşısı'ndaki restoranda yöresel lezzetler tattırıldı.

        KÖRFEZ ÜLKECELERİN TURİZMCİLERİ YARIŞTI

        Ardından grupta Rize'nin yöresel lezzetlerinden olan mıhlama yarışması düzenlendi. Ayrı 2 grupta 8 kişinin katıldığı yarışmaları, yine Körfez ülkelerinden gelen turizmcilerden oluşan jüri değerlendirdi. En iyi mıhlamayı yapmak için önlüklerini giyen turizmciler, şeflerin yönlendirmeleriyle yarışı tamamladı. Yarışma sonunda katılımcılara yöresel hediyeler de verildi.

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        "GAYET BAŞARILI BİR YARIŞ OLDU"

        İşletmeci Süleyman Tarakçı, "Buraya gelen misafirlerin geriye döndüklerinde akıllarında bir şeyler kalması için etkinlikler yaparak, onlara deneyim yaşatmak istiyoruz. Bugün de mıhlama yaparak onlara bu deneyimi yaşattık. Misafirlerin elleri yatkındı. Gayet başarılı bir yarış oldu" dedi.

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        #rize
        #mıhlama
        #haberler
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