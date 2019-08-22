Suçlamaları kabul etmedi

22 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Emrah Sever, Tayfun Sidal, Kemal Gezer, Sami Turan getirilirken, tutuksuz sanıklar Burhan Tepeli, Ertuğrul Özdoğan, Gürsel Cömert, İsmail Halisdemir, Erhan Kurnaz, İsmail Yalçınkaya, Süleyman Malay da salonda hazır bulundu. İki yıldır tutuklu bulunduğunu söyleyen sanık Emrah Sever savunmasında, iddianamedeki suçlamaların tümünü reddetti. Sanık Sever, 21 Eylül 2017 günü İstanbul Adliyesi önünde iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmanın tarafı olduğu iddiasını da reddederek, "Ben o gün adliyede değildim, evdeydim" dedi. Sanık Emrah Sever, "Sırf biz Gazi Mahallesi'nde oturuyoruz diye bize potansiyel suçlu olarak bakılmaktadır. Hiç kimse doğduğu yeri seçemez. Ben herhangi bir şekilde örgüt lideri değilim. Diğer sanıklar kesinlikle benim adamlarım değildir. 'Çete' , 'Emrah'ın Adamları' gibi suçlamaları kabul etmiyorum. Bizden çete olmaz, tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.
Duruşmada, tutuklu sanıklar Tayfun Sidal, Kemal Gezer, Sami Turan tahliyelerini isterken, tutuksuz bulunan sanıklar ise adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını ve beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu bulunan sanıkların işledikleri suçun vasıf ve mahiyetini dikkate alarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Sanıklardan İsmail Halisdemir'in hakkındaki imza atma şeklinde düzenlenen adli kontrolün kaldırılmasına karar veren mahkeme heyeti, dosyanın yaralanan mağdurların sağlık durumlarının incelenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine hükmetti. Duruşma ertelendi.
İDDİANAME
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, 5'i firari olmak üzere 20 şüpheli yer alıyor. İddianamede, "Arap Emrah" lakaplı Emrah Sever'in "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma", "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Kasten yaralama" suçlarından 17 yıldan 32 yıla kadar hapsi istendi. Diğer 19 şüphelinin ise "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" ve "Kasten yaralama" suçlarından çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.
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