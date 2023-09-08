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        Haberler Gündem 3. Sayfa ARANIYOR! Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda denize giren çocuk kayboldu! - Son dakika haberi

        Sarıyer'de denize giren çocuk kayboldu!

        İstanbul Sarıyer'de Kısırkaya Plajı'nda dün denize giren 14 yaşındaki çocuk dalgalara kapılarak kayboldu. Ekiplere haber verilmesi üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmaları halen devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 09:12 Güncelleme: 08.09.2023 - 09:56
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        Aranıyor! Dalgalara kapıldı
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        Sarıyer'de arkadaşları ile birlikte yüzmek için denize giren Berat Keskin (14) dalgalara kapılarak kayboldu. Keskin'i arama çalışmaları devam ediyor.

        Olay dün saat 15.00 sıralarında Kısırkaya Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, yüzmek için Gaziosmanpaşa'dan Kısırkaya Plajı'na gelen dört arkadaş denize girdi. Bu sırada Berat Keskin (14) bir anda dalgalara kapıldı. Arkadaşları yardıma koştu ancak Keskin bir anda dalgaların arasında gözden kayboldu.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik dalgıçları, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizde yapılan arama çalışmalarına helikopter destek verdi. Ancak Keskin'e ulaşılamadı.

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        ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

        Keskin'in bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Keskin'in kaybolduğu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Görüntülerde, Keskin'i kurtarmak için denize açılan iki arkadaşı ve plajda bir kadının koşuşturduğu anlar yer alıyor.

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