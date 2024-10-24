Aralıksız hapşıran genç anne, yaklaşık 1 ay süren tedaviyle sağlığına kavuştu

Batman'da 18 Eylül'den itibaren aralıksız hapşıran ve 2 Ekim'de Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen 2 çocuk annesi Aydın, çeşitli enjeksiyon uygulamalarını da içeren yaklaşık 1 aylık tedavi süreci sonunda hapşırık nöbetlerinden kurtuldu.

Aydın'ın durumuna ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bilkent Şehir Hastanesi Genel Başhekimi Doç. Dr. Osman İnan, ileri tetkik ve tedavisi için Batman'dan sevk edilen hastanın tedavi sürecinde farklı kliniklerin birlikte hareket ettiğini anlattı.

Genç annenin sağlığına kavuşmasından ve taburcu edilmesinden mutluluk duyduklarını vurgulayan İnan, hastanın takip ve tedavi sürecinde emeği geçen tüm hekimlere, hemşirelere ve sağlık personeline teşekkürlerini iletti.

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BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN AŞIRI TEPKİSİ HAPŞIRIK NÖBETLERİNE YOL AÇTI

İç Hastalıkları Kliniği Sorumlusu Doç. Dr. Enes Şahiner de Benazir Aydın'ın takip sürecine ilişkin, "Hastamızın neredeyse 1 aya varan süredir ataklar halinde devam eden hapşırık şikayeti vardı. Bu hastamızın beslenme durumunu ileri derecede bozmuştu, bize başvurduğunda kilo kaybı vardı, moral ve motivasyonu da kötüydü" dedi.

Hastanın ilk olarak iç hastalıkları, anestezi, nöroloji, psikiyatri, kulak-burun-boğaz, alerji, immünoloji ve romatoloji bölümlerinden uzmanlarca değerlendirildiğini belirten Şahiner, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaptığımız tetkik ve görüntülemeler sonucunda, hastamızda çok nadir görülen, 'otoimmunite' dediğimiz yani hastanın kendi bağışıklık sisteminin aşırı yanıtı sonucunda hapşırık refleksini uyaran sinirlerde iltihabi bir durum tespit ettik. Bu çerçevede, hem ağızdan bazı ilaç tedavileri hem de anestezi kliniğimizle beraber uyguladığımız sinirin aşırı uyarılmasını ortadan kaldırmaya yönelik tedavilerle tama yakın başarı sağladık. Tedavi sonrası yaklaşık 10 gün kadar da gözlem altında tutuldu hastamız. Genel durumu oldukça iyi, beslenebiliyor, hapşırık şikayetleri neredeyse hiç yok."