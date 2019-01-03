Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında patlıcanı, yüzde 32,97 ile salatalık, yüzde 29,38 ile kabak izledi.

Aralıkta fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 26,67 ile sivri biber, yüzde 20,88 ile yeşil soğan, yüzde 16,40 ile kuru soğan, yüzde 13,21 ile hijyenik ped, yüzde 9,36 ile patates, yüzde 7,60 ile hazır çorba, yüzde 6,57 ile kraker yer aldı.

EN ÇOK PORTAKAL UCUZLADI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 17,64 ile portakalda gerçekleşti. Bunu yüzde 12,80 ile domates, yüzde 12,24 ile etek, yüzde 10,66 ile kadın kazağı, yüzde 9,26 ile kadın gömleği, yüzde 8,91 ile LPG dolum ücreti, yüzde 7,25 ile benzin, yüzde 6,96 ile çocuk spor kazağı izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, aralıkta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler Bir önceki aya göre değişim oranı Patlıcan 36,82 Salatalık 32,97 Kabak 29,38 Sivri biber 26,67 Yeşil soğan 20,88 Kuru soğan 16,40 Hijyenik kadın pedi 13,21 Patates 9,36 Hazır çorbalar 7,60 Kraker 6,57 Kakaolu içecekler (toz) 5,69 Muz 4,79 Rakı 4,70 Saç bakım ürünleri 2,96 Traş malzemeleri 2,91 Pil 2,74 Televizyon 2,42 Sürücü eğitim kurs ücreti 2,21 Bebek bezi 2,15 Kuru üzüm 2,07

Aralıkta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle: