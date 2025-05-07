Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Aralarında Hadise de var: Eurovision'un eski yarışmacıları İsrail'in yarışmadan çıkarılmasını istedi - magazin haberleri

        Hadise ve diğer eski Eurovision yarışmacıları İsrail'in yarışmadan çıkarılmasını istedi

        Aralarında Hadise'nin de bulunduğu Eurovision'un eski yarışmacıları, Avrupa Yayın Birliği'ne hitaben, İsrail'in yarışmadan çıkartılmasını talep eden açık mektubu imzaladı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 07.05.2025 - 09:57 Güncelleme: 07.05.2025 - 09:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail'in Eurovision'daki varlığı, Filistin'de devam eden çatışma göz önüne alındığında geçen yıl zaten tartışmalı bir konuydu. Şimdi, eski Eurovision yarışmacıları Avrupa Yayın Birliği'ne (EBU) hitaben bir açık mektup yayımladı. Eurovision Şarkı Yarışması'na geçmişte katılan 70’i aşkın şarkıcı, müzisyen ve söz yazarı, İsrail’in yarışmadan çıkarılmasını talep etti. Aralarında 2009 yılında Türkiye’yi Eurovision’da temsil eden Hadise Açıkgöz’ün de bulunduğu eski yarışmacılar, İsrail’in yarışmadan çıkarılması talebini Avrupa Yayın Birliği'ne ileten mektuba imza attı.

        Eski yarışmacılar, organizatörlere, "Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırımı ve tüm Filistin halkına karşı onlarca yıllık apartheid ve askeri işgal rejimi" nedeniyle İsrail'i ve ulusal yayıncısını yarışmadan men etmeleri çağrısında bulundu.

        Mektubu imzalayanlar arasında 2009'da 'Düm Tek Tek' şarkısıyla yarışmada dördüncü olan Hadise ile Charlie McGettigan, Salvador Sobral ve Fernando Tordo gibi eski kazananlar, İngiliz şarkıcı Mae Muller, Fransız şarkıcı La Zarra, geçen yılki yarışmacılar Ásdís María ve GÅTE yer alıyor.

        REKLAM

        İngiltere merkezli Filistin için Sanatçılar Grubu'nun paylaştığı mektupta, imzacılar, yarışmanın parçası olan İsrailli yayın kuruluşu KAN’ın "Gazze’deki soykırımın işbirlikçisi olduğu" gerekçesiyle üyelikten çıkarılmasını talep etti.

        "Müziğin birleştirici gücüne inanıyoruz" denilen mektupta müziğin insanlığa karşı işlenen suçları temizlemede kullanılmasından duyulan rahatsızlık ifade edildi.

        Mektupta, "Geçen yıl İsrail'in Gazze'de canlı yayında soykırım yaparken EBU tarafından yarışmasına izin verilmesi karşısında şoke olduk. Sonuçları felaket oldu" değerlendirmesi yer aldı.

        EBU'nun, geçen yıl İsrail'e karşı tepki gösteren sanatçılara baskı yaparken İsrailli katılımcı ve delegasyon üyelerini ağırlamasına yönelik eleştirilerin yer aldığı mektupta, Eurovision 2024'ün tarihteki en politize ve kaotik yarışma olduğu ifade edildi.

        Dünyada otoriter rejimler ve aşırı sağın yükseldiği bir ortamda sanatçıların seslerini yükseltmesi gerektiği belirtilen mektupta, şu ifadeler yer aldı:

        "Sessizlik bir seçenek değildir. Bu nedenle EBU'nun İsrail'in soykırımdaki işbirliğine son vermek için birleşiyoruz. EBU, İsrail'in kendisini temsil etmesine müsaade ederek işlediği suçları aklıyor ve bunları normalleştiriyor. EBU, 2022'de Rusya'yı yarışmadan çıkararak yaptırım gücünün olduğunu gösterdi. İsrail'e karşı bu çifte standartlı tutumu kabul etmiyoruz. Bu yılın yarışmacılarıyla dayanışma içindeyiz ve EBU'nun sorumluluk almaktan kaçınmasını kınıyoruz."

        Aralarında şarkıcı, müzisyen ve söz yazarlarının da bulunduğu imzacılar, Eurovision'un daha fazla itibarsızlaştırılmaması için tüm EBU üyelerinin harekete geçmesini istedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hadise
        #eurovision
        #israil

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hindistan Pakistan'a saldırdı
        Hindistan Pakistan'a saldırdı
        Mattia Ahmet'in katili vahşeti gülerek anlatmış!
        Mattia Ahmet'in katili vahşeti gülerek anlatmış!
        İki kardeşin cansız bedeni bulundu
        İki kardeşin cansız bedeni bulundu
        Ücrete dahil fazla çalışmada sınır
        Ücrete dahil fazla çalışmada sınır
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Sivrisinek kabusu yaşamamak için bunlara dikkat!
        Sivrisinek kabusu yaşamamak için bunlara dikkat!
        Sağanak yağmur uyarısı! Lodos var, sıcaklıklar artıyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Lodos var, sıcaklıklar artıyor
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        Inter tarih yazdı: Final biletini aldı!
        Inter tarih yazdı: Final biletini aldı!
        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! 4 ölü, 1 yaralı
        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! 4 ölü, 1 yaralı
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Trump'tan İran'la ilgili açıklama
        Trump'tan İran'la ilgili açıklama
        Tacizcisi tutuklandı
        Tacizcisi tutuklandı
        İstanbul Emniyeti'nden detaylı açıklama
        İstanbul Emniyeti'nden detaylı açıklama
        Yeni HSK üyeleri belirleniyor
        Yeni HSK üyeleri belirleniyor
        Trump: Husilere saldırılar duracak
        Trump: Husilere saldırılar duracak
        Fenerbahçe'de Mourinho için kritik günler!
        Fenerbahçe'de Mourinho için kritik günler!
        Uber, Trendyol GO'yu aldı!
        Uber, Trendyol GO'yu aldı!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası heyecanı HT Spor'da!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası heyecanı HT Spor'da!
        HT Spor, Yılın Çıkış Yapan Spor Kanalı seçildi
        HT Spor, Yılın Çıkış Yapan Spor Kanalı seçildi
        Habertürk Anasayfa