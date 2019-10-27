27 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide Vodafone Park'ta Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Galatasaray'ın kötü gidişatı sürdü! Sarı-kırmızılılar son 8 resmi maçında 1 kez kazanırken, 4 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı.
Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte Süper Lig'in 5. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, 6. haftasında Fenerbahçe ve 7. haftasında Gençlerbirliği ile yaptığı maçlarda berabere kaldı. Galatasaray, 8. haftada Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçı güçlükle 3-2 kazaırken 9. haftada Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu.
Galatasaray, bu dönemde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Belçika'nın Club Brugge takımıyla berabere kalırken, Fransa'nın Paris Saint-Germain ve İspanya'nın Real Madrid takımlarına mağlup oldu.
9 HAFTADA 9 GOL!
Hücum hattına yaptığı transferlerle dikkati çeken Galatasaray, buna rağmen gol anlamında beklentilerin uzağında kaldı.
Süper Lig'de 9 maça çıkan Galatasaray, bu müsabakalarda toplam 9 gol atabildi. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu 9 müsabakanın 4'ünde gol sevinci yaşayamazken, 3'ünde de 1'den fazla gol atamadı.
Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise yaptığı 3 karşılaşmada da fileleri havalandıramadı. Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda ilk 3 hafta sonunda gol sevinci yaşayamayan tek takım oldu.
DEPLASMANDA DERBİ GALİBİYETİNE HASRET KALDI
Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda çıktığı son 10 derbide galip gelemedi.
Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile dış sahada oynadığı son 10 derbinin 6'sını kaybederken, 4'ünde berabere kaldı.
Bu dönemde Beşiktaş'a konuk olduğu 5 derbide 4 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı 5 maçın 2'sini kaybederken, 3'ünde sahadan beraberlikle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda 5 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 14 gol gördü.
Galatasaray, ayrıca çıktığı son 18 derbide 8 mağlubiyet, 8 beraberlik ve 2 galibiyet yaşayarak kötü bir performans ortaya koydu.
YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ
Galatasaray'ın Süper Lig'deki 7 maçlık yenilmezlik serisi, Beşiktaş mağlubiyetiyle sona erdi.
Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Yukatel Denizlispor'a yenildikten sonra çıktığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet ve 4 beraberlik elde etmişti.
Galatasaray, Beşiktaş'a kaybederek ligde 7 maç aradan sonra mağlubiyet yaşadı.
VODAFONE PARK'TA YİNE KAZANAMADI
Galatasaray, Beşiktaş'ın sahası Vodafone Park'ta oynadığı 4 maçta da galibiyet elde edemedi.
2016 yılında hizmete giren stattaki ilk maçında 2016-2017 sezonunda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, rakibine 2017-2018'de 3-0, 2018-2019'da 1-0 mağlup olmuştu.
Galatasaray, bugün oynanan müsabakayı da 1-0 yitirerek, bu statta galip gelmeyi başaramadı.
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