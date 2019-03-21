İkinci el otomotivlerdeki KDV uyuşmazlığı konusu, sektörün istediği şekilde çözüme kavuştu. Söz konusu müjde ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) tarafından bu yıl "Otomotiv Perakendeciliğinde Dijital Dünya" temasıyla 9'uncusu düzenlenen Otomotiv Kongresi'nde açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak, "OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu KDV konusunda uyuşmazlık yaşandığını dile getirmişti. Bundan sonra araçlar hangi KDV oranıyla alınıyorsa, aynı KDV oranıyla satış yapılacak. Biz sektörün bu sorununu çözdük, imzaları tamamladık ve Külliyeye gönderdik. Bugün itibariyle imzadan da çıkarak KDV uyuşmazlığını sona erdirdik ve çözüme kavuşturmuş olduk” dedi.

'YERLİ OTOMOBİLE HAZIRIZ'

Kongre de konuşan OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, ÖTV ve KDV indirimlerinin sektöre nefes aldırdığını kaydetti. Şahsuvaroğlu, "Kurumsal kullanılmış araç ticaretinin önündeki büyük engellerden biri olan KDV oranı hususunda Hazine ve Maliye Bakanlığı’mızın yaptığı çalışma ile ticari araçların üzerindeki sorun çözüldü. KDV oranı ile çıkış yapılabilme sorununun da çözülmesini bekliyorduk, bugün bu müjdeyi de aldık" dedi.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu tarafından yerli otomobil markasının hayata geçirilmesini sabırsızlıkla beklediklerini de vurgulayan Şahsuvaroğlu, "Üzerimize düşecek bütün görevleri bugünden üstlenmeye talip olduğumuzu, hazır olduğumuzu ve gereken her desteği vereceğimizi ifade ediyoruz. Yeni otomotiv teknolojileri ve Avrupa Birliği regülasyonları ile de uyumlu bir vergi sistemini oluşturmak için OYDER olarak her türlü katkıyı vermeye hazırız" diye konuştu.

OYDER Başkanı, stabil iç pazar satış adetleri ile, 10 yıllık bir vergi sistemi ilamı yapılması durumunda, Türkiye'nin yabancı yatırımcı çekmesinin önünün açılabileceğini de belirterek, "Böyle bir düzenlemenin ülkemizin 2023 ve sonrası hedefleri ile çok uyumlu olacağına, büyüyen ve kalkınan Türkiye’nin yapı taşlarından biri olacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

PETROL OFİSİ 2'İNCİ EL ARAÇ SATACAK

Kongre'de bir konuşma yapan Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu, şirketin ikinci el araç ticaretine gireceğini açıkladı.

Gürsu, "Petrol Ofisi'nin ana hissedarı, ikinci el araç alım-satım işine giriyor ve ilk uygulamasını Türkiye'de yapıyor. Seçilmiş Petrol Ofisi istasyonlarında faaliyete geçecek olan bu uygulama, 1 Nisan'da Libadiye Petrol Ofisi istasyonunda başlıyor" dedi.

'TRUMP'TAN SONRA FAİZLER 9 KEZ YÜKSELTİLDİ'

Kongre'de söz alan isimlerden Amerikan Ulusal Otomotiv Bayileri Derneği'nin (NADA) önceki dönem başkanı Wesley Lutz da, "Otomotiv Perakendeciliğinin Geleceği" konulu sunumunda, 2019 başlarında ABD'de araç satışlarında düşüş görüldüğünü fakat sonrasında toparlanma yaşandığını dile getirdi.

NADA olarak, otomotiv satışlarında gelecek 4 sene işlerin iyi gideceği yönünde beklentileri olduğunu aktaran Lutz, "ABD’de de Ford, General Motor, Chrysler sedan işi otomobil den çıkmaya karar verdi. Pazarımızda Hyundai, Toyota, Honda sedan işi otomobil üretimi yapmaya devam ediyor" bilgisini paylaştı.

Lutz, teşviklerin 2016'dan bu yana düşüş göstermesinin kendileri için endişe verici olduğuna dikkat çekerek, "Trump yönetimi geldiğinden beri son iki senedir faiz oranları 9 kez yükseltildi. ABD'deki yetkili satıcılar faiz yükseltilip, teşvikler düşürüldüğü zaman tabii ki büyük zorluklarla karşılaştı" ifadelerini kullandı.