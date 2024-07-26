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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aracıyla kaçak göçmen taşıyan şahıs tutuklandı | Son dakika haberleri

        Aracıyla kaçak göçmen taşıyan şahıs tutuklandı

        Hatay'da ülkeye yasa dışı yollardan giren yabancı uyruklu 2 kişiyi aracıyla taşımaktan gözaltına alınan göçmen kaçakçısı, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 19:44 Güncelleme: 26.07.2024 - 19:44
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        Kaçak göçmen taşıyan şahıs tutuklandı
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        Hatay Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 25 Temmuz'da tespit edilen araç Antakya-Belen yolunda durduruldu.

        Araç içerisinde yapılan kontrolde, üzerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve ülkede geçerli ikamet izni olmadığı anlaşılan 2 yabancı uyruklu tespit edildi. Kaçak göçmenleri aracıyla taşıyan A.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaçak göçmenler ise işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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