Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Aracı yumrukladı! Trafikte kadın avukata tehdit! | Son dakika haberleri

        Aracı yumrukladı! Trafikte kadın avukata tehdit!

        İstanbul Şişli'de bir motosikletli, trafik tartışmasında kadın avukatın aracını yumrukladı ve 'camı indirsene' diyerek tehditte bulundu. Yaşananlar saniye saniye kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 11:13 Güncelleme: 29.09.2025 - 11:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aracı yumrukladı! Trafikte kadın avukata tehdit!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şişli'de D-100 Karayolu’nda iddiaya göre otomobiliyle seyir halinde olan avukat Zühre Dilşat L. (28) ile motosikletli H.A. (28) arasında yol verme tartışması çıktı.

        DHA'nın Motosikletli, aracın camına vurunca kadın sürücü cep telefonuyla yaşananları kayda aldı.

        Bunu gören motosiklet sürücüsü de cep telefonuyla kayıt almaya başladı. Birbirlerini kaydettikleri sırada motosikletli, 'İndir camı bir şey diyeceğim’ diyerek kadın avukatı tehdit etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        REKLAM

        Olay, 25 Eylül Perşembe günü saat 11.30 sıralarında D-100 Karayolu Mecidiyeköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre karayolunda otomobiliyle seyir halinde olan avukat Zühre Dilşat L. ile motosiklet sürücüsü H.A. yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. O sırada motosiklet sürücüsü otomobildeki kadına 'İndir camı' diyerek araca yumruk attı. Motosikletli daha sonra aracı yol kenarına çeken kadın avukatın yanına geldi.

        "İNDİR CAMI BİRŞEY DİYECEĞİM"

        Motosiklet sürücüsü 'Sen gör, bak camı indir, sıkıntı yok. Camı indir, bak problem yok. Camı indir. Tamam indir camı bir şey diyeceğim. Hadi gel karakola gidelim' diyerek kadını tehdit etti. Ardından da yaşananları kayıt altına almaya başladı. Daha sonra da, 'Yol ortasında durdu. Bir şey yaptığım için beni tahrik ediyor. Bilerek yapıyor ortada hiçbir şey yok. Şimdi ben bunu nasıl sosyal medyada yayınlıyorum sen gör' diyerek tehditlerine devam etti.

        PLAKAYI SÖKÜP OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

        Tartışmanın ardından plakasını söktüğü iddia edilen motosiklet sürücüsü, motokuryenin araya girmesiyle olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar cep telefonu kameralarına yansırken, olayın ardından avukat Zühre Dilşat L., elindeki görüntülerle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına giderek motosiklet sürücünden şikayetçi oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Kırşehir'de aile faciası!
        Kırşehir'de aile faciası!
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Marmara'da korkutan araştırma
        Marmara'da korkutan araştırma
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Danimarka'da askeri üs çevresinde dronlar görüldü
        Danimarka'da askeri üs çevresinde dronlar görüldü
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Habertürk Anasayfa